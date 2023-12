Kaleidoskop 2023: 10 Lagu Trending Paling Banyak Streaming di Dunia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Lagu-lagu di seluruh dunia yang paling banyak didengar atau di-streaming tersaji dalam Kaleidoskop 2023. Di sepanjang tahun, ada beberapa lagu yang sempat viral dan menduduki tangga lagu teratas dunia.

Tak mengherankan bila lagu tersebut juga beredar dengan banyak tren yang berbeda-beda di berbagai platform dan media sosial. Daftar lagu ini juga mencakup beberapa single yang menduduki puncak tangga lagu Billboard selama 12 bulan terakhir.

Lantas, lagu apa saja yang trending dan masuk jajaran 10 besar paling banyak didengar di dunia? Berikut daftar selengkapnya yang telah dirangkum dari Spotify Wrapped 2023.

1. Flowers - Miley Cyrus

Lagu dari album baru Miley Cyrus, Endless Summer Vacation ini pecahkan rekor sebagai lagu dengan pendengar paling banyak di dunia. Lagu Flowers telah mengumpulkan lebih dari 1,6 miliar streams global sejak perilisannya pada 12 Januari 2023.

Lagunya ini diketahui mencapai satu miliar streams lebih cepat dari lagu lainnya dalam sejarah Spotify. Setelah single ini dirilis, hanya butuh 112 hari bagi Flowers untuk bergabung dengan Billions Club, yakni jajaran musisi yang karyanya tembus 1 miliar streaming.

Karya tersebut menandai kedua kalinya lagu Miley melampaui satu miliar streaming, yang pertama adalah Party In The U.S.A. Menambah daftar penghargaan Miley, lagu ini juga memegang rekor sebagai lagu yang paling banyak diputar dalam seminggu.

2. Kill Bill - SZA

SZA dalam acara Grammy Awards ke-64 di MGM Grand Garden Arena di Las Vegas, Nevada, 4 April 2022. Foto: Instagram

Lagu dari SZA yang satu ini sempat marak beredar sejak Januari 2023. Kill Bill dirilis pada Desember 2022 dan langsung viral di TikTok karena lagunya yang easy listening. Sejauh ini, Kll Bill sudah didengar lebih dari 1,5 miliar kali di seluruh dunia.

SZA memecahkan salah satu rekor terbesar dalam sejarah tangga lagu Hot R&B/Hip-Hop Songs di Billboard lewat single Kill Bill ini. Lagunya menduduki peringkat pertama hingga minggu ke-21 yang belum pernah terjadi sebelumnya dari musisi ini.

3. As It Was - Harry Styles

Lagu As It Was dari Harry Styles mencetak sejarah di tangga lagu Pop Airplay Billboard, dengan menjajaki tangga lagu tersebut hingga di minggu ke-61. Lagu yang dirilis oleh Erskine/Columbia Records ini diluncurkan pada 9 April 2022 dan sukses berada di posisi pertama selama 7 minggu di Nomor 1 pada Mei sampai Juli.

Jumah streams lagu mantan personel One Direction ini ialah 2,9 miliar. As It Was juga masuk 10 besar dalam lagu yang paling banyak didengar sepanjang masa di platform Spotify.

4. Seven (feat. Latto) - Jungkook

Lagu Seven Jungkook, yang menandai karier solonya ini memecahkan rekor sebagai lagu tercepat yang mencapai 1 miliar streaming di Spotify. Karya kolaborasinya bersama Latto ini tercatat melampaui lagu Flowers milik Miley Cyrus.

Sejak pertama kali dirilis pada 17 Juli 2023, lagu ini resmi menjadi bagian dari anggota klub Spotify Billions dengan jumlah 1,2 miliar streams. Lagu ini telah ditambahkan ke daftar putar resmi Spotify Global.

Jungkook BTS dan Han So Hee dalam video musik Seven. Foto: YouTube HYBE LABELS

5. Ella Baila Sola - Eslabon Armado & Peso Pluma

Lagu dari Eslabon Armado dan Peso Pluma ini secara resmi mencapai satu miliar streaming di Spotify pada 3 Desember. Pencapaian ini menandai lagu meksiko pertama yang berhasil meraih prestasi tersebut. Dirilis perdana pada 1 April dari album Eslabon Armado berjudul Desvelado melalui DEL Records, lagu ini telah mencetak sejarah di Billboard Hot 100 untuk semua genre.

Ella Baila Sola mencapai puncaknya di posisi ke-4 dan mempertahankan keberadaannya selama 23 minggu. Selain itu, lagu ini juga meraih posisi teratas di berbagai daftar, termasuk Billboard Global 200 selama 6 minggu berturut-turut, Hot Latin Songs selama 19 minggu, dan Latin Airplay selama seminggu.

6. Cruel Summer - Taylor Swift

Meski sudah dirilis sejak 2019 dalam album Lover, lagu Cruel Summer kembali booming sepanjang tahun ini. Ketika lagu-lagu klasik Natal menghiasi puncak tangga lagu Billboard Hot 100, Cruel Summer masih populer di radio dan menjadi satu-satunya lagu terlama yang menduduki posisi nomor 1 di tangga lagu Radio Billboard untuk semua genre.

Dari berbagai penghargaan tangga lagu lainnya untuk Cruel Summer, lagu ini menjadi tonggak sejarah Swift karena menjadi lagu ke-10 dari 11 kali meraih posisi teratas dalam kariernya di Hot 100, yang bertahan selama 4 minggu. Hingga kini lagunya sudah diputar sebanyak 1,5 miliar kali di Spotify.

Lagu yang energik ini juga tercatat sebagai lagu nomor satu miliknya yang ke-12 kali memecahkan rekor di Pop Airplay, menjadi lagu terlama yang bertahan selama 10 minggu, dan ada di posisi teratas yang ke-11 kali di Adult Pop Airplay. Karya ini menjadi lagu yang paling banyak berprestasi di antara para penyanyi solo lain serta menjadi lagu terlama yang bertahan di puncak tangga lagu.

7. Creepin - Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage

The Weeknd, penyanyi yang dijuluki sebagai raja Spotify karena menguasai tangga lagu di platform itu juga berjaya di 2023 berkat lagu Creepin' yang berkolaborasi dengan dirinya. Lagu dari produser musik Metro Boomin ini telah didengar sebanyak 1,1 miliar kali di Spotify.

Creepin' telah menduduki setidaknya 10 minggu berturut-turut di 10 besar Hot 100 dengan mencapai puncaknya di posisi ketiga. Lagu ini merupakan salah satu karya dalam album terbaru Metro Boomin, berjudul Heroes & Villains, yang dirilis pada 2 Desember 2022. Creepin' mencapai puncaknya di Nomor 1 tangga lagu Billboard 200 dan Top R&B/Hip-Hop Albums.

8. Calm Down - Rema & Selena Gomez

Kehadiran Selena Gomez di lagu Calm Down dari penyanyi Rema tembus 1 miliar streaming di Spotify. Kolaborasi ini jadi lagu yang mencapai satu miliar streaming yang dipimpin oleh artis Afrika untuk pertama kalinya di platform musik tersebut.

Tak hanya itu, sepanjang 2023 lagu ini juga marak beredar di berbagai media sosial dengan tren koreografi yang viral. Nama Rema semakin mendunia karena lagunya ini terkenal secara global. Berkat kesuksesan ini, Selena Gomez mengaku bersyukur ikut terlibat dalam kolaborasi tersebut.

9. Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 - Bizarrap & Shakira

Kolaborasi Shakira dengan DJ dan produser asal Argentina, Bizarrap, mencatat banyak prestasi. Bizarrap dan Shakira telah memecahkan 14 Rekor Dunia (Guinness World Records) berkat lagu Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53.

Deretan rekor tersebut yaitu lagu Latin yang paling banyak di-streaming di Spotify dalam 24 jam, lagu Latin yang paling banyak ditonton di YouTube dalam 24 jam, lagu Latin tercepat yang mencapai 100 juta penayangan di YouTube, lagu Latin yang paling banyak di-streaming di Spotify dalam satu minggu, vokalis perempuan pertama yang memulai debutnya di 10 Besar Billboard Hot 100 dengan lagu berbahasa Spanyol, dan masih banyak lagi.

Lagu yang ditujukan untuk mantan kekasih Shakira, Gerard Piqué ini dirilis pada Januari dan menandai kolaborasi pertama kedua pencipta lagu tersebut. Hingga saat ini, lagu tersebut telah diputar lebih dari 850 juta kali di Spotify dan 666 juta kali di YouTube.

10. Anti-Hero - Taylor Swift

Masih dari penyanyi dan penulis lagu ternama Taylor Swift. Tahun yang mencetak banyak prestasi untuknya ini juga hadir berkat lagu Anti-Hero miliknya. Lagu ini bergabung dengan deretan lagu paling banyak didengar dengan jumlah 1,3 miliar streams di Spotify.

Anti-Hero merupakan salah satu lagu Taylor Swift di album Midnights yang dirilis pada 21 Oktober 2022. Dari 13 lagu barunya lewat album tersebut, Anti-Hero merupakan lagu unggulan yang tahun ini viral.

