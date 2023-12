Aktor Parasite Lee Sun Kyun Meninggal, Begini Kisah Cintanya dengan Jeon Hye Jin

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bintang film Parasite, Lee Sun Kyun ditemukan meninggal di dalam mobilnya di Taman Waryong, Jongno-gu, Seoul pada Rabu, 27 Desember 2023. Ia meninggalkan surat wasiat seperti catatan bunuh diri sehari sebelumnya.

Istri Lee Sun Kyun, Jeon Hye Jin menemukan surat tersebut dan segera melapor ke polisi pagi ini sekitar pukul 10.12 waktu Korea. Menurut polisi, Lee Sun Kyun meninggalkan rumah sejak semalam dan tidak pernah kembali ke rumah. "Suamiku meninggalkan rumah setelah menulis surat wasiat," kata Lee Sun Kyun kepada polisi. Tidak berselang lama, polisi dan petugas pemadam kebakaran berhasil menemukan Lee Sun Kyun, namun dalam kondisi sudah tidak bernyawa di dalam mobilnya sekitar pukul 10:40.

Pemain drama My Mister dan Coffee Prince ini meninggal dalam usia 48 tahun. Lee Sun Kyun meninggalkan seorang istri dan dua anak.



Perjalanan Cinta Lee Sun Kyun dan Jeon Hye Jin

Kisah cinta mereka dimulai dari Lee Sun Kyun yang mengidolakan Jeon Hye Jin dari jauh. Sebelum Lee Sun Kyun, nama Jeon Hye Jin sudah lebih dulu terkenal. Jeon Hye Jin merupakan Miss Korea 1997 yang mewakili Gyeongnam. Ia belajar film di Universitas Sangmyung dan aktif menjadi pemain teater di Daehakro pada awal tahun 2000-an. Ia juga mendapatkan pengakuan publik melalui drama I’m Sorry, I Love You (2004). Lee Sun Kyun merupakan aktor lulusan Departemen Teater Universitas Seni Nasional Korea.

Baca Juga: Agensi Umumkan Pemakaman Lee Sun Kyun akan Digelar Secara Tertutup

Seorang teman Lee Sun Kyun kebetulan memasuki teater tempat Jeon Hye Jin tampil, dan berhasil mengatur pertemuan di antara mereka. Putus asa untuk mendapat kesempatan bertemu dengannya, Lee Sun Kyun berlari dari Tanhyeon ke Daehak-ro untuk menemui Jeon Hye Jin. Sayangnya, Lee Sun Kyun menerima panggilan untuk kesempatan syuting hanya 15 menit setelah pertemuan awal mereka, memaksanya untuk meninggalkan pertemuan dengan Jeon Hye-jin sebelum waktunya.

Menyadari bahwa mungkin tidak mempunyai kesempatan lagi untuk bertemu dengannya, Lee Sun Kyun mengumpulkan keberanian untuk meminta informasi kontak Jeon Hye Jin. Dengan pendekatannya yang penuh tekad, Jeon Hye Jin akhirnya membuka hatinya kepada Lee Sun Kyun, dan kisah cinta mereka pun dimulai.

Lee Sun Kyun menjalin hubungan dengan Jeon Hye Jin dan menikah pada 23 Mei 2009 setelah 7 tahun berpacaran dan sempat putus. Saat itu, Lee Sun kyun telah menjadi bintang populer melalui drama seperti Behind the White Tower (2007) dan Coffee Prince (2007), sehingga pernikahannya dengan Jeon Hye Jin menjadi topik hangat.

Putra pertama mereka lahir pada 25 November 2009 dan putra kedua pada 9 Agustus 2011. Jeon Hye Jin mengabdikan dirinya untuk membesarkan anak sementara waktu.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Kemudian pada 2013, Jeon Hye Jin kembali menjadi sorotan dengan lakon Love, Love, Love yang menampilkan kedua pasangan tersebut bersama. Pada 2015, ia memainkan peran selir Yeong dalam film The Throne (2015) dan memenangkan penghargaan Aktris Pendukung Terbaik di Blue Dragon Film Awards pada tahun yang sama.

Jeon Hye Jin kemudian membintangi Misty (2018), Hit-and-Run Squad (2018), Search: WWW (2019), The Beast (2019), Ashfall (2019), Hunt (2020), dan Not Others (2023).

Sementara, Lee Sun Kyun yang memulai debutnya sebagai aktor musikal, semakin dikenal dunia berkat perannya sebagai ayah dari keluarga kaya dalam film Parasite yang meraih penghargaan Oscar.



Kasus Narkoba Lee Sun Kyun Berdampak pada Rumah Tangganya

Sejak Lee Sun Kyun dituduh menggunakan narkoba pada Oktober lalu, keretakan mulai muncul di keluarga mereka. Lee Sun Kyun, yang memiliki citra baik sebagai suami dan ayah, mengalami pukulan besar terhadap citranya ketika ia tersandung kasus narkoba. Baru-baru ini terungkap bahwa Jeon Hye Jin menjual sebuah bangunan senilai 15 miliar won dengan kerugian, dan muncul kecurigaan bahwa hal itu terkait dengan insiden di mana Lee Sun Kyun diancam. Namun pihak Jeon Hye Jin menegaskan bahwa hal itu tidak ada hubungannya dengan tuduhan narkoba suaminya.

Lee Sun Kyun sempat menyampaikan permintaan maaf yang sebesar-besarnya kepada istri dan kedua putranya atas serangkaian insiden baru-baru ini. Jeon Hye Jin diketahui bekerja keras untuk melindungi keluarganya. Dilaporkan sebelumnya, Jeon Hye Jin telah memindahkan anak-anaknya ke Amerika selama Lee Sun Kyun menjalani penyelidikan polisi.

NEWSIS | KBIZOON | ALLKPOP

Pilihan Editor: Lee Sun Kyun Sebut Keluarganya Menderita saat Minta Maaf di Depan Kantor Polisi