Gamaliel Jadi Sutradara Video Musik The Way You Move GAC

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Trio Gamaliel Audrey Cantika (GAC) mengajak para penggemarnya berdansa lewat video musik lagu terbarunya, The Way You Move. Gamaliel turun langsung menyutradarai video musik ini setelah sebelumnya juga pernah menggarap video musik GAC sebelumnya.



Konsep Video Musik The Way You Move GAC

Sesuai dengan lagu The Way You Move yang memiliki suasana gemerlap lantai dansa, Gamaliel mencoba memvisualisasikannya dengan memperluas perspektif dari lantai dansa ke lanskap malam hari ibukota. Selain itu, Gamaliel juga mencoba untuk mengedepankan sisi setiap personel yang dinamis dan menyenangkan lewat pilihan busana yang menarik. Untuk urusan koreografi, Gamaliel dibantu oleh Chemmy untuk memberikan arahan gerakan yang sesuai dengan nyawa dari lagu ini.

Video ini sendiri dibuka dengan Cantika Abigail yang sedang duduk menunggu kedatangan rekan-rekannya untuk menghabiskan waktu dan bersenang-senang bersama. Dengan pilihan pakaian yang fun dan dinamis, mereka berjalan kaki sembari berdansa menjelajahi jalanan Jakarta di tengah gemerlap kota menggambarkan keseruan kebersamaan mereka.

Video musik ini pun ditutup dengan penampilan mereka di atas panggung yang menjadi semakin meriah saat GAC mengajak para pengunjung untuk ikut berdansa bersama di lagu The Way You Move ini.

Makna Lagu The Way You Move GAC

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Lirik lagu The Way You Move dari GAC menceritakan momen-momen menyenangkan pada saat sedang tertarik dengan seseorang. Saat bahagia menghabiskan waktu bersamanya di manapun, seperti di jalan, di mobil, atau mungkin di lantai dansa. Musik yang mengemas lirik tersebut pun disajikan dengan genre pop groovy sehingga membuat siapapun mendengarnya akan ikut berdansa mengikuti arah lagu ini.

“(Ini adalah) feeling good song, semoga orang-orang yang mendengarkan lagu dapat dance along to this track dan dapat mewakili perasaan yang pernah naksir dengan seseorang, apalagi di lantai dansa,” kata Cantika.

GAC menutup tahun 2023 dengan lagu The Way You Move setelah membuka tahun ini dengan comeback. GAC sedang menyiapkan hal spesial lain untuk para penggemarnya di tahun 2024 mendatang.

Pilihan Editor: Gamaliel Mulai Awal Baru Lewat Lagu Asteroid