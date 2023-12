GAC Rilis Lagu The Way You Move: Momen Bahagia Naksir Seseorang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup vokal GAC kembali dengan lagu baru berjudul The Way You Move. Karya terbaru trio Gamaliel, Audrey, dan Cantika ini merupakan sebuah lagu dengan suasana musik yang riang.

Tidak berbeda jauh dengan lagu Really Really Want, lagu baru ini masih memiliki nuansa cinta-cintaan yang manis sehingga mungkin dapat menjadi soundtrack bagi yang sedang mengalaminya.



Lagu The Way You Move sendiri adalah sebuah lagu manis dari GAC di mana liriknya menceritakan momen-momen menyenangkan pada saat sedang tertarik dengan seseorang. Saat bahagia menghabiskan waktu bersamanya di manapun, seperti di jalan, di mobil, atau mungkin di lantai dansa.

Musik yang mengemas lirik tersebut pun disajikan dengan genre pop groovy sehingga membuat siapapun mendengarnya akan ikut berdansa mengikuti arah lagu ini.

“(Ini adalah) feeling good song, semoga orang-orang yang mendengarkan lagu dapat dance along to this track dan dapat mewakili perasaan yang pernah naksir dengan seseorang, apalagi di lantai dansa,” kata Abigail Cantika.



The Way You Move secara lirik ditulis oleh trio GAC dengan bantuan dua temannya, yakni Monica Karina dan RFO. Sedangkan untuk urusan musiknya, mereka mengerjakannya secara bersama dengan bantuan Aldi Nada Permana untuk menghadirkan nuansa yang mereka inginkan. Beat yang terasa dancy dengan tambahan aksen sound dari gitar elektrik dan biola yang menarik menjadi senjata bagi mereka untuk mengajak para penikmat musik Indonesia mendengarkan lagu ini.

Lagu ketiga yang GAC rilis setelah comeback ini sudah dapat dinikmati di semua digital streaming platform. Karya ini diklaim akan cocok untuk menemani malam para pecinta musik di lantai dansa.

