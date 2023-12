Lagu Closer Than This Jimin BTS Nomor 1 di Tangga Lagu iTunes 90 Negara

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jimin BTS menduduki posisi teratas peringkat Lagu Top iTunes lewat single digital berjudul Closer Than This. Lagu tersebut berhasil mencapai No. 1 tangga lagu tersebut di 90 negara termasuk Amerika Serikat, Jepang, Jerman dan Prancis, pada Sabtu, 23 Desember 2023 .

Lagu Closer Than This dirilis secara serentak pada Jumat, 22 Desember 2023, pukul 14.00 waktu Korea Selatan. Saat dirilis lagu itu berada di puncak tangga lagu Worldwide iTunes Song dan the European iTunes Song Chart.

Selain tangga lagu global, Closer Than This juga menempati posisi pertama di chart real-time Bugs pada tanggal 22 jam 3 sore, segera setelah perilisan lagu tersebut. Berkat lagu baru itu, lagu utama Like Crazy dan Set Me Free Pt.2 dari album solo Jimin FACE, kembali masuk ke tangga lagu ini pada tanggal 22 Desember pukul 16.00. Album itu dirilis pada Maret 2023.

Janji untuk ARMY

Lagu Closer Than This sebagai cara Jimin mengungkapkan perasaan tulusnya kepada ARMY, fandom BTS. Dalam liriknya dia mengatakan apa pun yang terjadi, meski berpisah sementara waktu, karena sedang wajib militer, dia akan tetap memberikan karya terbaik untuk penggemarnya.

jamsi i soneul nochiman / jageun swimpyoil ppunin gol / Just call my name out loud / dasi boratppit muldeul geunal

Aku melepaskan tangan ini sejenak, tapi hanya koma kecil / Panggil saja namaku dengan lantang / Hari itu ketika warnanya berubah menjadi ungu lagi

Closer Than This lagu yang easy listening dengan harmoni ketukan tenang dan ritme hip-hop yang mengesankan. Vokal hangat Jimin yang berpadu dengan riff gitar yang cerah dan suara synthesizer memaksimalkannya. Lagu ini juga menampilkan keharmonisan antara paduan suara anak-anak dan Jimin, menciptakan resonansi yang dalam.

Video music trending

VIdeo musik Closer Than This juga dirilis di hari yang sama. Dalam video itu menunjukkan momen-momen tak terlupakan untuk dia dan BTS selama 10 tahun terakhir. Misalnya ketika dia mengerjakan lagu baru, debut BTS di tahun 2013, adegan konser bersama ARMY, dan upacara penghargaan yang menciptakan rekor luar biasa.

Video ini tentu membuat ARMY terharu dan membangkitkan kenangan. Tak heran jika saat dirilis video ini langsung menduduki nomor satu di chart video musik YouTube yang sedang tren di seluruh dunia.

