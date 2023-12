Mengenal Bradley Cooper, Saat menjadi Sutradara tak Ingin Ada Kursi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Bradley Cooper tak ingin ada kursi di lokasi syuting saat sedang menjadi sutradara. Alasan ini terinspirasi dari pengalamannya menjadi aktor. "Tidak ada kursi. Saya selalu benci kursi di set, energi Anda menurun begitu duduk di kursi," katanya.

Namun, jika berada di lokasi syuting sutradara lain, dia selalu mengikuti arahan. "Aku akan melakukan apa pun yang kamu katakan, karena saya aktor Anda," kata aktor dan sutradara film biografi Leonard Bernstein, Maestro dari Netflix

Profil Bradley Cooper

Dikutip dari Britannica, Bradley Cooper lahir di Philadelphia pada 5 Januari 1975. Ia aktor Amerika yang pertama kali mendapat ketenaran dalam film komedi, genre aksi, dan drama. Pada 1999, ia debut akting melalui situasi komedi (sitkom) Sex and the City. Selanjutnya, ia memiliki peran berulang dalam drama mata-mata berjudul Alias (2001-2006). Ia juga membintangi Kitchen Confidential (2005-2006).

Cooper membintangi film komedi pertama berjudul Wet Hot American Summer (2001). Ia berperan dalam Wedding Crashers (2005) dan Failure to Launch (2006). Pada 2009, namanya melejit melalui The Hangover dengan sekuel pada 2011 dan 2013. Kesuksesan tersebut membuat Cooper mendapat peran penting lainnya dalam berbagai film, seperti He's Just Not That into You (2009), Valentine's Day (2010), Limitless (2011), dan Hit and Run (2012).

Berkat kemampuannya membintangi film beragam genre, Cooper menerima beberapa penghargaan, seperti nominasi Academy Award, Oscar Award sebagai aktor pendukung terbaik dalam Russell's American Hustle, dan Oscar melalui American Sniper.

Cooper juga membintangi film garapan Marvel Cinematic Universe sebagai pengisi suara Rocket dalam Guardians of the Galaxy, Avengers: Infinity War, dan Avengers: Endgame. Ia membintangi Broadway dari The Elephant Man karya Bernard Pomerance. Penampilan tersebut membuatnya mendapat nominasi Tony Award. Pada 2016, ia membintangi film horor 10 Cloverfield Lane.

Nama Bradley Cooper makin melejit setelah membintangi film A Star Is Born sekaligus menjadi momentum debut penyutradaraannya. Film ini mendapat banyak nominasi Oscar. Cooper diakui sebagai aktor terbaik dan skenario adaptasi terbaik. Pada 2021, ia membintangi beberapa film lain, seperti Licorice Pizza dan Nightmare Alley.

RACHEL FARAHDIBA REGAR | YUNIA PRATIWI

