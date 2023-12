Timothe Chalamet Tunjukkan Bakat Alami Menyanyi dalam Film Wonka

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Timothée Chalamet berperan sebagai Willy Wonka dalam film Wonka. Berperan dalam film musikal tersebut, tentu menantangnya untuk bisa bernyanyi. Menurut pelatih vokalnya, dia berhasil membawakan lagu-lagu ikonik film itu.

Khusus untuk urusan menyanyi, Timothée mendapat pelatihan khusus oleh Eric Vetro. Guru vokal yang pernah bekerja sama hingga Ariana Grande itu bahkan mengangumi bakatnya menyanyi. "Hal tentang dia adalah dia sangat, sangat alami dalam bermusik. Dia memiliki banyak musik dalam dirinya," pria berusia 67 tahun itu.

Berbakat menyanyi

Menurut Eric, Timothee termasuk aktor yang cerdas dan istimewa. Aktor berusia 27 tahun itu memang terkenal lewat film Call Me by Your Name, Lady Bird, Little Women dan Dune. Namun dia juga pernah membintangi musikal seperti saat bersekolah di Fiorello H. LaGuardia High School of Music & Art and Performing Arts in New York City.

Eric menambahkan Timothee tidak hanya memiliki suara yang bagus saat bernyanyi. Dia juga bisa memerankan sebuah lagu dan memadukannya dengan sangat baik. Seperti yang terlihat dalam film Wonka.

"Ini hampir menjadi memesona, karena Anda lupa bahwa itu adalah Timothée Chalamet, dan Anda mulai menganggapnya sebagai karakter. Saya pikir itulah yang akan membuat orang-orang benar-benar terkesan," katanya.

Dipilih tanpa audisi

Baru-baru ini, sutradara Paul King mengatakan bahwa dia memilih Timothee berperan sebagai Willy Wonka tanpa audisi. Hal itu setelah dia menonton video online pertunjukan musik sekolah menengahnya yang sudah ditonton ribuan kali.

Dari situ dia tahu Timothee aktor yang tepat memerankan Willy Wonka. Menurutnya, Timothee bisa bernyanyi dan menari dengan baik. Saat menawarkan peran itu, dia sangat tertarik, bahkan ingin menunjukkan bakatnya melakukan tap dancing lewat Wonka.

Bakal memerankan biografi Bob Dylan

Setelah Wonka, Timothée Chalamet juga akan berperan sebagai Bob Dylan dalam film biografri A Complete Unknown. Film ini akan berpusat pada transisi kontroversial Bob ke gitar listrik di tahun 60-an dan perjalananna sebagai legenda musik folk.

Demi perannya sebagai Bob Dylan, Timothee masih akan mendapat pelatihan vokal khusus dari Eric Vetro. Pelatih vokal itu pun masih terkagum-kagum dengan bakatnya.

Menurut dia, Timothee mampu beralih dari satu peran ke peran lainnya dengan sangat cepat. Dari Wonka ke Bob Dylan benar-benar sangat berbeda, tapi dia mampu melakukannya dengan sangat baik. Ketika film itu dirilis nanti, dia memprediksi banyak orang terkejut dengan aktingnya.

"Sekali lagi, dia memiliki kemampuan luar biasa untuk tidak meniru, tetapi benar-benar menghidupkan karakternya. Dia mewujudkan Bob Dylan dan seperti apa dia pada usia itu," tandas Eric.

PEOPLE

