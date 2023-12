5 Film Korea Populer yang Dibintangi Ma Dong Seok, Ada Tentang Zombie hingga Detektif

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Nama Ma Dong Seok atau Don Lee pastinya sudah tidak asing di telinga pecinta film Korea. Terlebih, aktor Aktor Amerika-Korea Selatan itu telah banyak membintangi film populer, bahkan ada yang menembus 10 juta penonton selama pandemi Covid-19. Berikut 5 film yang dibintangi aktor kelahiran 1 Maret 1971 itu.

1. The Roundup (2022)

The Roundup atau The Outlaws 2 adalah sekuel dari film The Outlaws yang tayang pada 2017. Film ini mengikuti petualangan seorang detektif legendaris Ma Seok Do, yang diperankan Ma Dong Seok dan petugas polisi di Unit Kejahatan Seoul. Mereka berjuang untuk memberantas kejahatan dengan mengejar Kang Hae-sang, penjahat kuat diperankan Son Seok Koo, yang telah melakukan kejahatan di Vietnam. Di film yang disutradarai Lee Sang-yong ini, Ma Dong Seok beradu akting dengan aktor lainnya seperti Choi Gwi-hwa, Heo Dong-won, Ha Jun, dan Park Ji-hwan.

2. Men of Plastic (2022)

Men of Plastic bercerita tentang dua pria yang membuka bisnis operasi plastik di Apgujeong, Distrik Gangnam. Di sini, Ma Dong Seok memerankan Dae Guk, seorang pria dewasa yang bertemu dengan Ji Woo yang diperankan Jung Kyung Ho. Ji Woo adalah dokter ahli bedah plastik yang kehilangan lisensi medis dan izin prakteknya karena kasus pencemaran nama baik yang mencatut namanya. Dae Guk pun membujuk Ji Woo agar mau bekerjasama untuk membuka bisnis operasi plastik terkemuka di Apgujeong-dong, Gangnam, Seoul. Film ini juga diisi deretan aktor dan aktris ternama Korea Selatan, seperti Oh Na Ra, Oh Yeon Seo, Choi Byung Mo, Jung Ji So, Kim Chang Hyung, dan Cha Woo Jin.

3. Start Up (2019)

Start Up mengisahkan tentang seorang remaja bernama Taek Il yang tengah mencari jati diri. Sosok Taek Il yang diperankan Park Jung Min memutuskan minggat dari rumah, menjadi mandiri tanpa kasih sayang dan finansial dari orang tua. Ia pun tinggal ke kota Gunsan, di Provinsi Jeolla Utara dan bekerja sebagai pengiriman makanan di restoran Cina. Di sini, Ma Dong Seok memerankan karakter Geo Seok, seorang juru masak misterius di restoran yang sama dengan Taek Il. Karakter Geo Seok menjadi teman yang berharga bagi Taek Il, sekaligus mematangkan keremajaannya.

4. Unstoppable (2018)

Unstoppable adalah film aksi-kriminal-komedi yang menampilkan Ma Dong-Seok sebagai Dong-Chul, mantan gangster dengan reputasi legendaris. Ia menjalani kehidupan yang tenang sebagai distributor makanan laut. Namun situasi berubah saat Dong-Chul menemukan rumahnya berantakan dan istrinya, Ji-Soo hilang.

Ia pun bekerja sama dengan dua teman konyolnya untuk mendapatkan kembali Ji-Soo. Film ini menghibur dengan banyak aksi dan komedi, serta kejenakaan dan dialog lucu dari teman-teman Ma Dong-Seok.

5. Train to Busan (2016)

Dikutip dari Asianwiki, Train to Busan merupakan film horor yang terjadi di kereta KTX dari Seoul ke Busan. Sebelum kereta KTX meninggalkan Stasiun Seoul, seorang gadis mirip zombie melompat ke kereta. Gadis itu terinfeksi virus mengerikan dan menyebabkan perjalanan kereta menjadi menegangkan.

Dalam film ini, Ma Dong Seok berperan sebagai Sang-Hwa dan berakting dengan Gong Yoo. Ia melindungi istrinya yang sedang hamil saat wabah zombie melanda. Di sini, Ma Dong Seok berkolaborasi dengan bintang Korea lainnya, seperti Gong Yoo, Choi Woo-shik, Choi Gwi-hwa, Jung Yu-mi, Kim Su-an, Ahn So-hee, dan Kim Eui-sung.

KHUMAR MAHENDRA | VIVIA AGARTA | FEBRIANTI MALINI

