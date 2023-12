Rekomendasi Film Keluarga Terbaru Netflix yang Tayang pada Akhir 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Netflix menghadirkan deretan tayangan terbaru yang cocok untuk disaksikan bersama keluarga untuk memeriahkan liburan akhir tahun. Mulai dari animasi petualangan yang akan mengajak si kecil semakin kreatif, hingga komedi lucu yang cocok disaksikan seluruh keluarga, serta cerita baru dari film klasik yang akan mengajak Anda bernostalgia.

Berikut beberapa rekomendasi film keluarga terbaru di Netflix yang tayang pada akhir tahun 2023:



The Bad Guys: A Very Bad Holiday

Bergabunglah dengan Tuan Wolf yang karismatik dan sekelompok petualang hewan pemberani dalam misi memulihkan semangat liburan warga kota sambil tetap menjaga misi pencurian tahunan mereka tetap berjalan. Film animasi ini merupakan perpaduan yang luar biasa antara kegembiraan dan keajaiban yang mencengangkan, menjadikannya suguhan yang cocok ditonton bagi semua anggota keluarga.



My Little Pony: Make Your Mark: Chapter 6