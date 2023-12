Daftar Album dan Perjalanan Band Metal Evanescence

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Evanescence, band rock alternatif, yang terkenal karena sentuhan metal, sehingga kerap disingkat band metal dan vokal mendalam Amy Lee, telah menjadi salah satu kekuatan utama dalam industri musik rock sejak pembentukannya pada 1994.

Band ini telah menelurkan sejumlah album yang menunjukkan evolusi dan kecemerlangan musik mereka. Evanescence memulai debutnya dengan suara opera goth-pop hybrid yang memadukan introspeksi jiwa dengan gitar metalik yang mengiringi.

Dikutip dari Fandom, formasi grup berubah beberapa kali, termasuk keluarnya David Hodges pada 2002, Ben Moody keluar pada 2003 selama tur Fallen, dan gitaris Terry Balsamo meninggalkan band pada 2015. Band ini terdiri dari Amy Lee, gitaris Tim McCord dan Troy McLawhorn , dan drummer Will Hunt sejak 2006-2007.

Album Evanescence

1. "Fallen" (2003)

Album debut Evanescence, "Fallen," merupakan tonggak kesuksesan bagi Evanescence. Dengan lagu-lagu seperti Bring Me to Life dan My Immortal, album ini memperkenalkan suara unik band ini kepada dunia dan segera mendulang popularitas yang besar.

Dikutip dari All Music, album ini mencetak hit besar untuk Evanescence, karena memenangkan Grammy, multi-platinum internasional. Album ini juga menjadi salah satu album terlaris di abad ke-21.

2. "The Open Door" (2006)

Album kedua, "The Open Door," menampilkan lebih banyak eksperimen musikal dan kedalaman emosional. Lagu-lagu seperti "Call Me When You're Sober" dan "Lithium" menunjukkan kedewasaan musik Evanescence. The Open Door menyusul kesuksesan Fallen, dan berhasil menduduki puncak tangga lagu.

3. "Evanescence" (2011)

Album ketiga, "Evanescence," melanjutkan kesuksesan kedua album sebelumnya. Album ini menampilkan elemen-elemen baru dan eksplorasi suara yang lebih luas, menampilkan lagu-lagu seperti What You Want dan My Heart Is Broken.

Evanescence juga behasil debut di nomor satu di tangga lagu Billboard. Album ini juga menjadi yang terakhir, sebelum akhirnya Amy Lee mengumumkan bahwa band ini akan mengambil istirahat panjang pada 2012.

4. "Synthesis" (2017)

"Synthesis" menandai langkah baru bagi Evanescence dengan pendekatan yang lebih eksperimental. Mereka menggabungkan ulang lagu-lagu lama mereka dengan orkestra dan elemen elektronik, memberikan nuansa baru pada lagu-lagu yang sudah dikenal.

Perjalanan dan pengaruh Evanescence

Evanescence adalah band metal Amerika Serikat yang dibentuk oleh Amy Lee dan Ben Moody. Amy Lee kemarin, 13 Desember 2023 genap menapaki usia 42 tahun.

Amy dan Ben bertemu di kamp pemuda di Little Rock, Arkansas pada 1994 dan membentuk Evanescence sebagai duo pada tahun berikutnya.

Sempat hiatus pada 2012, dan kembali aktif pada 2015. Pada 2016, tanggal tur baru diumumkan dan Amy Lee mengonfirmasi bahwa Evanescence akan terus merilis musik. Pada 2017, band merilis album studio keempatnya, Synthesis. Pada November 2019, band ini merilis cover lagu Fleetwood Mac, "The Chain", untuk video game Gears 5. Pada 2020, Amy mengumumkan album kelima mereka, The Bitter Truth , yang dirilis pada 26 Maret 2021.

Evanescence telah mendominasi tangga lagu rock dan alternatif dengan lagu-lagu yang mendalam dan penuh emosi. Mereka berhasil menarik perhatian baik dari penggemar metal maupun non-metal.

Musik Evanescence telah mempengaruhi banyak band dan musisi lain, terutama dalam hal vokal yang kuat dan lirik yang mendalam. Gaya semi gothic band tersebut yang menggabungkan metal dengan elemen-elemen lain telah membantu mengubah wajah musik rock alternatif.

Selama perjalanan bermusiknya, Evanescence telah menunjukkan evolusi yang konsisten. Band metal ini tetap setia pada esensi musik cadasnya sambil terus bereksperimen dengan berbagai genre.

