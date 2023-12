Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Sejumlah film Hollywood dijadwalkan akan tayang pada bulan terakhir di tahun ini. Berbagai perusahaan film besar dari Amerika Serikat telah mempersiapkan karya-karya terbaiknya untuk menemani libur akhir tahun para penggemarnya. Adapun salah satu film Hollywood terbaru yang akan tayang di bioskop Indonesia adalah Migration.

Migration adalah sebuah film animasi yang bergenre petualangan komedi tentang sekelompok keluarga bebek Mallard. Film ini digarap di bawah arahan sutradara Benjamin Renner. Sebelumnya, dia telah sukses dengan film The Big Bad Fox and Others Tales (2017) dan Ernest & Celestine (2012).

Film animasi yang satu ini dibuat oleh perusahaan produksi Illumination yang sebelumnya telah sukses merilis sejumlah film animasi, seperti The Super Mario Bros Movie dan Minions Series. Selain itu, Migration juga merupakan hasil kolaborasi Illumination dengan Universal Pictures.

Lantas, bagaimana alur cerita dan sinopsis Migration, kisah keluarga bebek yang memulai petualangan baru tersebut? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.



Sinopsis Migration

Melansir dari laman Cinema XXI, Migration adalah film animasi tentang sekeluarga bebek yang mencoba meyakinkan ayah mereka yang terlalu protektif untuk pergi berlibur. Namun, perjalanan kali ini bukan sekadar migrasi. Ini adalah petualangan seumur hidup yang tidak akan pernah mereka lupakan sebelumnya.

Film ini dimulai dengan menampilkan kisah tentang keluarga Mallard yang mengalami sedikit kekacauan. Sementara itu, ayah mereka yang bernama Mack merasa perlu untuk menjaga keamanan keluarganya berenang di sekitar kolam New England. Dia tidak memiliki rencana untuk pindah dan ingin menetap selamanya di tempat itu.

Namun di sisi lain, istri Mack, Ibu Pam, sangat ingin menunjukkan seluruh dunia kepada anak-anaknya. Keluarga kecil tersebut memiliki dua anak, yakni Dax dan Gwen.

Suatu hari, sekelompok keluarga bebek yang sedang bermigrasi hinggap di kolam keluarga Mack. Mereka pun menceritakan kisah mendebarkan tentang petualangan baru dari bermigrasi ke tempat-tempat terpencil.

Mendengar hal itu, Ibu Pam kemudian membujuk Mack untuk memulai perjalanan keluarga pertamanya. Mereka akhirnya membuat rencana untuk pergi ke Jamaika tropis melalui Kota New York.

Ketika Mallards membuat jalan ke selatan untuk musim dingin, rencana yang sebelumnya telah disusun sedemikian rupa mulai kacau. Berbagai kejadian tak terduga dialami oleh keluarga bebek tersebut. Perjalanan itu pun mengajari mereka lebih banyak hal, terutama tentang satu sama lain.



Detail Tentang Film Migration

- Judul: Migration

- Tagline: Soar into a new adventure

- Genre film: Animasi, Petualangan, Komedi, Keluarga, Aksi, Fantasi

- Tanggal rilis: 20 Desember 2023 (Indonesia)

- Durasi film: 83 Menit

- Sutradara: Benjamin Renner

- Penulis skenario: Benjamin Renner, Mike White

- Perusahaan produksi: Illumination Entertainment, Universal Pictures

- Rating: Semua Umur

- Bahasa: Inggris

- Negara asal: Amerika Serikat, Kanada, Perancis

- Soundtrack: Out Of The Woods (Taylor’s Version) – Taylor Swift



Daftar Pemain dan Pengisi Suara Migration

Sebagai film animasi, Migration diisi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama sebagai pengisi suaranya. Melansir dari IMDb, berikut daftar pemain dan pengisi suaranya:

- Elizabeth Banks sebagai Pam

- Kumail Nanjiani sebagai Mack

- Tresi Gazal sebagai Gwen

- Caspar Jennings sebagai Dax

- Awkwafina sebagai Chump

- Danny DeVito sebagai Paman Dan

- Carol Kane sebagai Erin

- Keegan-Michael Key sebagai Delroy

- Isabela Merced sebagai Kim

- Jimmy Donaldson sebagai Mr. Beast

- Jason Marin sebagai The Chef

- David Mitchell

RADEN PUTRI| IMDB | 21CINEPLEX

