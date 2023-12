5 Profil Pengisi Suara Film Animasi Migration

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Studio Illumination telah mengumumkan para pengisi suara dalam animasi Migration. Kabar itu disampaikan oleh CEO Illumination Chris Melendandri saat sambutan presentasi CinemaCon untuk menyoroti para pengisi suara film animasi itu.

Migration film animasi yang bergenre petualangan komedi tentang kelompok keluarga bebek Mallard. Film ini digarap di bawah arahan sutradara Benjamin Renner. Di Indonesia film ini dijadwalkan tayang pada 22 Desember 2023. Durasi film 83 Menit.

Pengisi Suara Migration

1. Isabela Merced sebagai Kim

Isabela Yolanda Moner atau Isabela Merced aktris, pengisi suara, penyanyi, penulis lagu, penari. Beberapa peran Isabela yang terkenal antara lain dalam film Transformers: The Last Knight (2017), Sicario: Day of the Soldado (2018), Instant Family (2018), dan sebagai pemeran utama dalam Dora and the Lost City of Gold (2019).

Merced juga menjadi bintang dalam serial televisi Nickelodeon berjudul 100 Things to Do Before High School. Pada usia 10 tahun, ia membuat debutnya di Broadway melalui produksi Evita. Film pertamanya The House That Jack Built (2013).

2. Awkwafina sebagai Chump

Nora Lum atau Awkwafina aktris dan rapper asal Amerika. Dia terkenal atas perannya dalam film Ocean's 8 dan Crazy Rich Asians (2018). Ia pernah masuk nominasi Golden Globe Award untuk Aktris Terbaik berkat perannya dalam drama komedi The Farewell (2019). Awkwafina telah merilis dua album, Yellow Ranger (2014) dan In Fina We Trust (2018). Ia pernah muncul di Girl Code, Future Man, dan Saturday Night Live.

3. Elizabeth Banks sebagai Pam

Elizabeth Banks lahir di Berkshires, Massachusetts, dekat perbatasan New York, pada 10 Februari 1974. Peran puncak Elizabeth sebagai Betty Brant di Spider-Man (2002). Ia terus meniti karier peran-peran kecil dalam film seperti Swept Away (2002), Catch Me If You Can (2002), Seabiscuit (2003), dan The 40 Year Old Virgin (2005). Pada 2003, ia meraih Penghargaan Exciting New Face Award di Young Hollywood Awards.

4. Keegan-Michael Key sebagai Delroy

Keegan-Michael Key aktor, komedian, produser, dan penulis skenario asal Amerika. Ia terkenal karena karyanya di serial komedi sketsa MADtv dan Key & Peele, bersama Jordan Peele. Key juga memerankan Pupa dalam film komedi Let's Be Cops (2014), serta memberi suara Murray sang mumi dalam franchise Hotel Transylvania dari Sony Pictures.

Key pernah berperan sebagai reporter dalam film olahraga Mr. 3000 (2004), Hugo Gernsback dalam film fiksi ilmiah Tomorrowland (2015), dan mengisi suara Phineas Foolery di Wild West karya Sheriff Callie.

5. Carol Kane sebagai Erin

Carol Kane aktris dan komedian yang lahir Cleveland pada 18 Juni 1952. Pada usia 20 tahun, Carol mendapat peran utama dalam film Perang Dunia II berjudul Wedding in White (1972), berperan sebagai Jeannie Dougall.

Pada 1980 hingga 1983, Carol tampil di serial televisi Taxi (1978), memerankan Simka Dahblitz-Gravas, istri Latka Gravas (Andy Kaufman). Dari perannya ini, ia menerima dua Penghargaan Emmy dan nominasi Golden Globe. Selama bertahun-tahun, Kane meraih banyak penghargaan atas perannya di berbagai film, termasuk The Princess Bride (1987), Scrooged (1988), dan Unbreakable Kimmy Schmidt (2015).

