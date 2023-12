5 Drakor yang Dibintangi Kim Woo Seok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Night has Come telah tayang di platform Vidio pada 4 Desember 2023. Drama bergenre thriller ini bercerita tentang sebuah permainan yang terpaksa dimainkan para siswa SMA yang berujung pada kematian. Kim Joon Hee, karakter penting di drakor inidiperankan oleh, Kim Woo Seok. Ia akan memerankan seorang ketua kelas.

Sebelum membintangi drama ini, Woo Seok telah banyak menampilkan bakat aktingnya. Dilansir dari berbagai sumber, inilah lima drama korea yang diperankan oleh Kim Woo Seok:

1. Voice 2 (2018)

Dikutip dari Asianwiki, Kim Woo Seok debut akting di tahun 2018 lewat drama populer Voice 2 yang tayang tahun 2018. Ia adu akting dengan artis Lee Ha Na, Lee Jin Wook dan Son Eun Seo.

Woo Seok berperan sebagai Jin Seo Yool, petugas polisi yang ahli dalam bidang IT. Ia bergabung dalam tim Golden Time, tim yang menangani keadaan darurat yang dipimpin oleh Kang Kwon Joo yang diperankan oleh Lee Ha Na.

2. A Piece of Your Mind (2020)

Seperti dikutip dari My Drama List, drama ini mengisahkan kisah romantis antara Moon Ha Won dan Han Seo Woo. Moon Ga Won (Jung Hae In) adalah seorang programmer kecerdasan buatan dan pemilik perusahaan M&H Company. Sementara, Han Seo Woo (Chae Soo Bin) adalah seorang insinyur rekaman musik klasik.

Dalam drama ini, Kim Woo Seok didapuk sebagai pemeran pendukungnya. Ia berperan sebagai Bae Jin Soo, salah satu penghuni asrama Eun Joo.

3. Scripting Your Destiny (2021)

Drama Scripting Your Destiny (2021) dibintangi oleh artis muda Jeon So Nee, Ki Do Hoon, Park Sang Nam dan Kim Woo Seok. Dikutip dari Asianwiki, drama ini menceritakan tentang dewa yang menulis tentang takdir manusia di sebuah buku takdir.

Di drama itu, Kim Woo Seok berperan sebagai Jung Ba Reum. Ia adalah sutradara drama yang hendak dijodohkan dengan seorang penulis drama (Jeon So Nee) oleh seorang dewa yang menentukan takdir manusia (Ki Do Hoon).

4. Rookie Cops (2022)

Dikutip dari Asianwiki, nama Kim Woo Seok mulai dikenal ketika membintangi drama Rookie Cops (2022). Drama ini menceritakan tentang seputaran mahasiswa kepolisian yang berkuliah di Universitas Polisi Nasional Korea.

Drama Rookie Cops (2022) dibintangi oleh deretan artis muda Korea seperti Kang Daniel, Chae Soo Bin, Lee Shin Young, Park Yoo Na, Park Sung Joon, Min Do Hee, Chun Young Min hingga Kim Woo Seok. Di drama ini, Kim Woo Seo berperan sebagai Seo Bum Ju, mahasiswa kepolisian di Universitas Polisi Nasional Korea.

5. Military Prosecutor Doberman (2022)

Dikutip dari Asianwiki, di drama Military Prosecutor Doberman, Kim Woo Seok berperan sebagai Noh Tae Nam, anak dari Noh Hwa Young (Oh Yeon Seo) yang juga merupakan chaebol generasi ketiga. Sosoknya merupakan pemuda yang kejam, suka berfoya-foya dan melakukan kekerasan.

Namun, satu hal yang ditakuti oleh Noh Tae Nam yaitu ibunya yang seorang komandan militer. Karenanya selalu berbuat onar dan merusak reputasi ibunya, Noh Hwa Young memasukkan Noh Tae Nam untuk melakukan wajib militer tanpa perlakuan istimewa. Drakor bertema militer ini juga diperankan oleh aktor populer Ahn Bo Hyun, Jo Bo Ah, Oh Yeon Soo dan Kim Young Min

