Akan Tayang 2024, Ini Sinopsis Serial House of the Dragon Season 2

TEMPO.CO, Jakarta - Serial original HBO, House of the Dragon telah merilis trailernya untuk season kedua. Dalam season keduanya, serial ini tetap berpijak dari karya milik George R.R. Martin, Fire & Blood. Rencananya, serial tersebut akan tayang secara global pada musim panas 2024. Sebelum itu, ini sinopsis House of the Dragon Season 2.

Dalam trailer yang dirilis oleh HBO, memperlihatkan pertempuran naga yang sengit di Westeros. Trailer season kedua mengungkapkan bahwa tidak ada jalan kembali bagi Rhaenyra Targaryen (Emma D'Arcy) dan Alicent Hightower (Olivia Cooke). "Tidak ada perang yang lebih dibenci oleh para dewa daripada perang antara kerabat," kata Rhaenys (Eve Best) dalam cuplikan tersebut. "Dan tidak ada perang yang lebih berdarah daripada perang antara naga."

Selain itu, season kedua ini juga akan tetap ada di cerita antara Alicent dan Rhaenyra. Hal ini diungkap oleh produser Ryan Condal , dikutip dari townandcountrymag.com, Pada April 2023, Condal bercerita

"Saya sangat antusias untuk melanjutkan dari tempat kita berhenti. Sekarang kita bisa masuk ke ritme bercerita yang lebih tradisional dan Game of Thrones. Kami selalu berbicara tentang cerita bersama George [R.R. Martin] juga. Kami bercerita tentang menjadi tragedi Shakespeare atau Yunani. Seri ini tentang sebuah keluarga yang merobek dirinya sendiri dari dalam. Sekarang bahwa semua potongan telah diletakkan di papan, saya benar-benar bersemangat untuk menceritakan bab berikutnya dengan melihat apa yang terjadi sekarang bahwa Viserys sudah pergi dan tidak lagi menahan segala sesuatu." ujar Condal.

Sebenarnya, plot sesungguhnya dari House of the Dragon Season 2 belum diungkap secara resmi. Namun, Ryan Condal dalam wawancara dikutip dari esquire.com, sedikit memberikan kisi-kisi.

Condal mengatakan bahwa beberapa karakter baru akan dimunculkan. “Kami sangat senang untuk kembali melakukan syuting dengan kru lama serta bakat-bakat baru," ucapnya. "Semua karakter favorit Anda akan segera merencanakan di meja konsil, berbaris dengan pasukan mereka, dan menunggang naga mereka ke medan pertempuran. Kami tidak sabar untuk berbagi apa yang telah kami persiapkan." tutur Condal.

Condal juga mengungkap bahwa akan ada naga baru yang muncul. “Anda akan bertemu dengan lima naga baru,” ungkap Condal.

Nantinya, season kedua House of the Dragon ini akan hadir dalam 8 episode. Selain itu, proses produksinya melibatkan dua sutradara muda, yaitu B. Welby dan Ebele Tate. Pemain yang akan kembali di season kedua ini adalah Emma D’Arcy, Matt Smith, Olivia Cooke, Rhys Ifans, Eve Best, Steve Toussaint, Fabien Frankel, Sonoya Mizuno, Graham McTavish, Matthew Needham, John MacMillan, Clinton Liberty, dan Abubakar Salim.

