Louis Partridge ke New York untuk Dukung Penampilan Olivia Rodrigo

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Louis Partridge menunjukkan dukungannya untuk Olivia Rodrigo yang belakangan dirumorkan sebagai kekasih barunya. Pada Jumat, 8 Desember 2023, bintang serial Enola Holmes berusia 20 tahun itu hadir di acara iHeartRadio Jingle Ball Z100 yang berlangsung di New York.

Sang aktor menikmati penampilan Olivia bersama sahabatnya, Conan Gray dan Madison Hu. Ditonton sang kekasih, Oliva membawakan lagu-lagu terkenalnya, seperti Good 4 You, Driver License, Get Him Back, dan masih banyak lagi.

Momen Louis saat sedang merekam Olivia manggung beredar di media sosial. Ada pula cuplikan video saat ia bernyanyi bersama ketika penyanyi berusia 20 tahun itu membawakan lagu baru dari albumnya GUTS, All-American B-tch.

Louis dan Olivia pertama kali memicu rumor kencan pada Oktober lalu. Potret keduanya saat menghabiskan waktu bersama di London tampak mesra, layaknya sepasang kekasih baru. Bulan lalu, Olivia dan Louis terlihat tiba di sebuah pesta bersama dengan tangan mereka saling berpelukan dalam foto-foto yang dibagikan di media sosial.

Louis Partridge Kembali Hadir di After Party SNL

Tak hanya datang sekali, Louis Partridge tak menyia-nyiakan kesempatannya datang dari Inggris. Setelah terlihat di antara kerumunan penonton untuk pertunjukan Jingle Ball Olivia pada Jumat malam, ia juga menghadiri pesta after party acara Saturday Night Live (SNL) bersama Olivia Rodrigo pada Sabtu, 9 Desember 2023 di New York.

Olivia menjadi tamu musik di SNL akhir pekan ini dan membawakan dua lagu hitnya dari album GUTS di acara tersebut. Setelah penampilannya selesai, Olivia dan Louis terlihat pergi bareng dengan mobil yang sama. Hal ini semakin memicu rumor percintaan mereka di kalangan penggemar.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Banyak yang mendukung kehadiran Louis untuk mendukung Olivia. Hubungan keduanya direstui penggemar karena sebelumnya sang penyanyi muda itu selalu terlibat dengan laki-laki yang jauh lebih tua darinya.

Bagi yang belum tahu, Louis Partridge terkenal dengan perannya sebagai Lord Tewkesbury dalam serial film Netflix Enola Holmes. Dia juga muncul sebagai Sid Vicious dalam seri terbatas Pistol pada 2022.

DAILY EXPRESS US | JUST JARED

Pilihan Editor: Olivia Rodrigo dan Louis Partridge Dikabarkan Berpacaran: Terciduk Kencan di London