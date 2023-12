Selena Gomez Akui Sudah Enam Bulan Berkencan dengan Benny Blanco

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Setelah mengonfirmasi hubungannya dengan produser musik Benny Blanco, Selena Gomez membuka lebih banyak detail kisah asmaranya. Aktris dan penyanyi berusia 31 tahun itu mengungkap bahwa dia sudah berhubungan selama enam bulan dalam komentar di unggahan Instagram.

Dalam komentar itu, Selena menegaskan bahwa dia tidak marah atas komentar-komentar negatif penggemarnya tentang hubungan barunya. “Tidak marah. Sudah 6 bulan bb (baby, red). Saya akan selalu membela teman, keluarga, dan penggemar saya sampai saya mati.”

Kagum pada Benny Blanco

Gomez juga menceritakan kekagumannya terhadap Benny Blanco saat dia menulis dalam komentar di postingan halaman penggemar lainnya. “Dia masih lebih baik dari siapa pun yang pernah bersamaku. Fakta.”

Dalam komentar lain, dia menulis bahwa Blanco telah memperlakukan dia lebih baik daripada manusia mana pun di planet ini. Di komentar lain, dia menyebut Blanco adalah hal terbaik yang pernah terjadi padanya.

Pengakuan awal

Pengakuan awalnya tentang hubungan tersebut muncul falam satu komentar singkat pada postingan yang berspekulasi tentang kedua musisi tersebut. "Fakta," tulis dia. “Dia adalah segalanya yang mutlak ada di hatiku," Selena melanjutkan.

Selena mengunggah foto grid pertamanya sejak mengonfirmasi hubungannya dengan Blanco pada 9 Desember 2023. Meski komentar dibatasi, Blanco menanggapinya dengan emoji hati dan mata. Tampaknya ini adalah pengakuan pertamanya atas hubungan mereka sejak berita itu dipublikasikan.

Selena Gomez pernah bekerja dengan Benny di lagunya “I Can't Get Enough,” juga menampilkan J Balvin dan Tainy. Penyanyi tersebut membintangi video musik bersama rekan kolaboratornya, dan berbagi adegan lucu dengan Blanco, yang mengenakan kostum boneka beruang.

Selain berbagi lebih banyak tentang kehidupan cintanya, bintang Only Murders in the Building juga menggunakan media sosialnya yang jarang aktif untuk membuat fansnya penasaran dengan musik baru yang sedang ia garap. “Ya ampun, aku sangat senang album ini datang," tulis dia menjawab seorang penggemar yang menanyakan musik bagus.

Dia juga mengatakan musiknya akan dirilis jauh sebelum ulang tahunnya, yaitu pada Juli.

Sebelum Blanco, Selena Gomez dikabarkan menjalin hubungan asmara dengan Zayn Malik, mantan kekasih Gigi Hadid. Keduanya diduga terlihat bermesraan saat makan malam di New York City pada Maret. Dia juga dirumorkan berpacaran dengan penyanyi Drew Taggart pada Januari.

