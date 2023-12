Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa film Hollywood akan meramaikan layar lebar di seluruh dunia pada Desember 2023. Salah satu film yang cukup dinantikan adalah film “Wonka”. Film tersebut merupakan prekuel dari film yang berjudul Willy Wonka and The Chocolate Factory (1971).

Film Wonka disutradarai oleh Paul King dan akan diperankan oleh aktor internasional terkenal, Timothee Chalamet. Dilansir dari nme.com, film ini juga menghadirkan aktor bintang lainnya seperti Keegan Michael Key, Rowan Atkinson, Sally Hawkins, Olivia Colman, Hugh Grant, Jim Carter, dan Matt Lucas. Sementara itu, gubahan naskah film dikerjakan oleh Simon Fanarby dan Paul King.

Pada film Charlie and the Chocolate Factory (2005), ada tokoh bernama Willy Wonka yang diceritakan sebagai Sang Raja Cokelat yang bertemu Charlie si Anak Miskin yang terobsesi dengan cokelat. Dilansir dari blogmetamata.id, film ini merupakan prekuel dari sosok Willy Wonka saat masih muda.

Film ini mengangkat kisah Willy Wonka yang berjuang mencari racikan cokelat terbaik hingga harus menghabiskan tujuh tahun dalam hidupnya. Namun, Wonka terus meracik cokelatnya dan berusaha membuka toko meski kenyataannya mustahil bagi peracik cokelat biasa.

Namun, perjalanan Wonka menuju pencapaian mimpinya sebagai ahli pembuat cokelat terkemuka di seluruh negara terbukti penuh liku-liku. Selain menghadapi kompleksitas dalam proses meracik cokelat, dia juga dihadapkan pada tantangan besar dari sekelompok kartel cokelat yang mengendalikan pasar makanan manis.

Demi meraih impiannya, Wonka gigih mengatasi hambatan-hambatan tersebut dengan meracik cokelat secara kreatif dan menambahkan elemen keajaiban pada produk-produknya. Selain itu, film ini juga tak ketinggalan membahas Oompa Loompa.

Oompa Loompa merupakan para pekerja di pabrik Wonka yang memiliki tubuh kerdil. Oompa Loompa memiliki karakter unik yang akan menambah warna tersendiri dalam film Wonka. Seperti diketahui, para pekerja di pabrik Wonka memang digambarkan sebagai seseorang yang penuh dengan candaan dan tarian yang unik. Cerita tersebut nantinya akan hadir dalam konsep musikal yang kuat, riang, dan menyegarkan.

Film Hollywood “Wonka” nantinya direncanakan akan tayang pada 15 Desember 2023. Film ini akan bersaing dengan film Hollywood lain yang akan tayang pada Desember 2023 seperti “Ferrari”. “Aquaman and the Lost Kingdom,” dan “Renaissance: A Film by Beyonce,”.

