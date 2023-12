5 Hal tentang Lagu Taylor Swift Back to December

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu lagu populer Taylor Swift, yakni Back to December. Lagu Taylor Swift ini bercerita tentang permohonan maaf kepada mantan kekasih selama menjalin hubungan romansa.

Tentang Lagu Back to December

1. Maaf

Back to December lagu Taylor Swift yang bercerita tentang permohonan maaf untuk mantan kekasihnya. Lagu dalam album Speak Now untuk sosok yang sebenarnya telah disalahkan. Melalui lagu ini, ia menggambarkan, seorang mantan kekasih yang baik dalam menjalin hubungan, tetapi dikacaukan karena dirinya, dikutip dari situs web songfacts.com.

2. Kenangan

Dikutip dari Billboard, sebelumnya para penggemarnya selalu berspekulasi lagu tersebut khusus untuk mantan pacar Swift, Taylor Lautner aktor Twilight. Swift pun mengenang malam Desember ketika Lautner memberinya mawar, tetapi ditinggalkan sampai layu. Kabarnya, Lautner bilang Back to December memang ada hubungannya antara dia dengan Taylor Swift.

3. Pertama Kali Dinyanyikan

Swift pertama kali menampilkan Back to December di Paris dalam showcase di teater Salle Wagram, pada 18 Oktober 2010. Ia membawakan lagu saat mempromosikan album Speak Now yang akan dirilis pada 25 Oktober 2010. Setelah itu, ia juga membawakan Back to December dalam beberapa kesempatan lain.

Pada 10 November 2010, ia membawakan lagu tersebut secara langsung di Country Music Association Awards ke-44 di Bridgestone Arena, Nashville, Tennessee. Pada 21 November 2010, ia menyanyikan lagu tersebut di American Music Awards ke-38.

4. Video Musik

Video musik Back to December disutradarai oleh Yoann Lemoine. Video musik ini mengangkat kisah setelah perpisahan pasangan di kota kecil yang dingin saat musim salju. Sutradara video ini ingin menampilkan tentang seseorang yang memiliki perasaan dingin sedang bermain salju dalam kesedihan. Ia juga menjadikan Taylor Swift sebagai tokoh utama dalam video ini.

5. Taylor Version

Swift merilis Back to December (Taylor's Version), prolognya untuk Speak Now (Taylor's Version), Swift mengungkapkan lagu tersebut sangat berarti baginya. Swift juga mengungkapkan album yang berisi lagu Back to December paling berharga baginya karena mengisahkan tentang dirinya.

