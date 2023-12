Tiket Konser Yoasobi di Jakarta Sold Out dalam Waktu Singkat

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Promotor PK Entertainment mengumumkan tiket konser Yoasobi di Jakarta sudah sold out hanya dalam 2 jam sejak pendaftaran dibuka pukul 10.00 WIB. "Tiket YOASOBI Asia Tour Live di Jakarta 2024 Resmi SOLD OUT! Sampai jumpa pada 16 Januari 2024 di Istora Senayan!" tulis pengumuman dari promtor.

Tidak hanya di Jakarta saja, tiket konser Yoasobi di Singapura dan Kuala Lumpur juga sudah sold out. "Terima kasih sold out!! Sampai ketemu di Januari," tulis Yoasobi di X pada Rabu, 1 Desember 2023. Konser Yoasobi di Singapura akan digelar pada 11 Januari 2024 dan di Kuala Lumpur pada 14 Januari 2024.

Lokasi Konser Yoasobi di Jakarta Dinilai Terlalu Kecil

Komentar netizen pun beragam, mulai dari penambahan kapasitas dan hari konser, hingga mengenai sistem ticketing. Banyak warganet yang menyayangkan penentuan lokasi untuk konser Yoasobi. Grup duo asal Jepang itu dirasa memiliki banyak penggemar di Indonesia sehingga tak heran jika tiket segera ludes dalam waktu cepat. Beberapa orang meminta adanya pergantian lokasi atau penambahan hari konser.

“Tambah hari/venue lah sedikit banget kapasitasnya,” tulis defn***. “YOASOBI kata gua mah udah levelnya minimal ICE 2-3 HALL, atau GBK. 2 jam sold out berarti demand-nya sebanyak itu. Aneh bener marketingnya enggak aware,” tulis exra***. “Yang nge-fans berat tapi enggak dapet tiket, nangis bareng di sini yuk,” tulis heig***. “Tambah hari please atau pindah venue yang lebih luas,” tulis chel***. “Baru juga cair gaji, eh udah sold out. Enggak ada kloter 2 kah?” tulis sanm***.

Kendala Sistem Ticketing Konser Yoasobi

Bagi mereka yang mengikuti war tiket, kendala serupa juga dialami di dalam sistem ticketing. Alur pemesanan menjadi terputar-putar dan tidak bisa segera diselesaikan. Ditambah dengan perbedaan penulisan harga tiket di web dengan yang diumumkan oleh promotor sejak jauh-jauh hari. Oleh karena itu, netizen tidak bisa memesan tiket dan ada pula yang mengajukan pengembalian dana.

“Digagalin sistem, udah tinggal bayar malah enggak bisa,” tulis ryor***. “Udah tinggal isi data tapi malah balik lagi ke queue tuh maksudnya apa sih? Enggak jelas banget,” tulis ratn***. “Sepertinya ada beberapa yang pakai bot ya? Karena saat antre selalu dibilang autentifikasi ditolak,” hidh***. “Min CAT 3B dan 3C harganya tidak sesuai sama yang diumumkan. Boleh tolong dicek dan diproses lagi min lebih lanjut, terima kasih,” tulis eric***. “Kenapa CAT 3 harganya sama kayak CAT 2 even sebelum nambah pajak ya? Bakal di-refund enggak uang kelebihannya? Lumayan kan buat jajan di venue,” tulis nike***.

Potensi Kecurangan Calo di Penjualan Tiket Konser Yoasobi

Berkaca dari pengalaman konser Coldplay di Jakarta 15 November lalu yang masih di bawah satu promotor, tak sedikit netizen yang mencurigai regulasi ticketing yang bisa diakses oleh lebih dari satu akun. Hal itu ditakutkan menjadi celah calo untuk sengaja mengambil banyak tiket sehingga cepat habis.

“Wkwkwk 1 data bisa buat 6 tiket, target marketnya calo ya min?” tulis aliz***. “Min saran untuk limit 2 tiket per orang dan waktu pengisian data diperpendek ke 10 menit untuk mengurangi calo. Kami juga berharap tambah hari/venue lebih besar karena fanbase YOASOBI sangat besar di Indonesia, pasti lebih cepat sold out daripada OOR. Terima kasih,” tulis hele***. “Ya gimana enggak keduluan sama calo, 1 akun bisa 6 tiket. Kalau mau, maksimalkan 1 akun 2 tiket aja,” tulis mira***.

Yoasobi akan menggelar konser di Istora Senayan, Jakarta pada Selasa, 16 Januari 2024. Konser ini masuk dalam rangkaian Asia Tour Live 2024. Yoasobi debut pada 2019. Grup duo ini terdiri atas produser Ayase dan penyanyi Rira Ikura.

Mereka merilis lagu pertama Yoru ni Kakeru pada November 2019. Setelah dirilis, lagu ini berhasil menduduki posisi puncak Japan Hot 100 pada Mei 2020. Lagu ini juga mencapai nomor 16 di Billboard Global 200 dan nomor 1 di Billboard Japan Overall Song Chart 2020.

GABRIELLA KEZIAFANYA BINOWO

