Taylor Swift Raih Global Top Artist Spotify Wrapped 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Jelang akhir tahun, publik antusias menyambut kembali tren dari Spotify yang belakangan ini marak diperbincangkan. Platform streaming musik ini meluncurkan kampanye Spotify Wrapped 2023 pada Rabu, 29 November 2023. Tren tersebut baru saja mengungkapkan artis, lagu, album, dan podcast yang paling banyak didengar tahun ini di Spotify. Taylor Swift berhasil menjadi Global Top Artist pada Spotify Wrapped 2023.

Bintang pop berusia 33 tahun itu telah menjadi sensasi dunia yang luar biasa di tahun ini berkat konser The Eras Tour-nya yang masif. Ia juga merilis dua rekaman ulang. Tak heran bila ia menjadi artis teratas di platform streaming ini.

Taylor Swift menggantikan Bad Bunny yang selalu berada di posisi pertama sejak tiga tahun sebelumnya. Pemenang Grammy 12 kali itu kini berada di puncak industri musik versi Spotify dengan meraih total 26,1 miliar streaming sejak 1 Januari 2023.

Album yang rilis pada 2022, yakni Midnights, menjadi album kedua yang paling banyak diputar di seluruh dunia. Selain itu, albumnya yang baru rilis pada tahun 2019, Lover, berada di urutan ketujuh. Dari sisi lagu, "Cruel Summer" dan "Anti-Hero" menduduki peringkat keenam dan kesepuluh sebagai lagu yang paling banyak diputar secara global.

Taylor Swift Merilis Streaming "You're Losing Me"

Untuk merayakan kesuksesan penyanyi dan penulis lagu ini di platform tersebut, Taylor Swift merilis lagu "You're Losing Me (From The Vault) untuk didengarkan melalui berbagai platform streaming. Sebelumnya, lagu tersebut sudah dirilis secara digital pada Mei 2023 di toko webnya saja. Pada perayaan spesialnya menempati urutan pertama sebagai artis paling banyak didengar di seluruh dunia, ia menghadiahkan para penggemar dengan lagu tersebut.

Melaui unggahan di media sosialnya, Taylor Swift membuka pengumumannya dengan berterima kasih kepada para Swifties dan publik yang sudah mendengar karya-karyanya. "Um, ini enggak nyata kan? Aku hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada siapa pun yang mendengarkan musikku tahun ini, di mana pun di seluruh dunia. Dinobatkan sebagai Global Top Artist Spotify pada tahun 2023 benar-benar merupakan hadiah ulang tahun/liburan terbaik yang bisa kalian berikan kepadaku," tulis Taylor Swift pada Kamis, 30 November 2023.

Lagu "You're Losing Me (From The Vault) jadi cara Taylor untuk mengungkapkan rasa syukurnya kepada Swifties. "Kami benar-benar bersenang-senang tahun ini saat tur dan sekarang ini. Apa kamu serius? Jadi aku mencoba memikirkan cara untuk berterima kasih kepada kalian, dan banyak dari kalian yang memintaku untuk memasukkan "You're Losing Me (From The Vault)" ke dalam streaming, jadi ini dia! Kalian akhirnya bisa mendengarkannya di mana saja sekarang," tulis Taylor mengumumkan kabar baik itu kepada para penggemar.

Berikut daftar musisi yang masuk dalam kategori Global Top Artist Spotify Wrapped 2023:

1. Taylor Swift

2. Bad Bunny

3. The Weeknd

4. Drake

5. Peso Pluma

6. Feid

7. Travis Scott

8. SZA

9. Karol G

10. Lana Del Rey





