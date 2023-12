Jadwal Konser Gratis di Jabodetabek Bulan Ini, Ada Tiara Andini, Rizky Febian, Sampai Nadin Amizah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki Desember, ini saatnya untuk menyaksikan konser musik terbaru dari sederet musisi ternama Tanah Air. Tak perlu takut mengeluarkan gocek, sebab ada beberapa konser gratis tiket masuk.

Mulai dari konser yang digelar di mall hingga tempat-tempat hits. Bagi yang ingin merayakan akhir tahun dengan konser-konser seru di wilayah Jabodetabek, simak terus artikel ini sampai habis. Berikut jadwal selengkapnya.

1. Bazar UMKM untuk Indonesia

Acara pesta belanja keluarga akhir tahun ini menghadirkan penampilan musik dari Tiara Andini. Berlangsung di Sarinah, Anjungan, Tiara Andini akan tampil pada Ahad, 3 Desember 2023 pukul 16.30 WIB.

2. Day to Day Series Launching Party Goes to Sarinah

Bertabur bintang, launching produk dari Implora menghadirkan influencer beauty Indonesia dan artis ternama, ada Tasya Farasya, Zara Adhisty, Marsha Aruan serta penyanyi Rizky Febian dan Jaz. Berlangsung di Gedung Sarinah, para bintang tamu akan hadir mulai 1 hingga 3 Desember 2023.

3. LPS #DiIndonesiaAja Travel Fair 2023

Acara travel yang satu ini menghadirkan penampilan spesial dari penyanyi Dikta Wicaksono dan stand up comedy, Apos Hutagaol. Bagi yang ingin menikmati hiburan sambil mengetahui diskon dan promo travel, datang ke Central Park Mall Jakarta lantai LG Terra Atrium. Perhelatan ini diselenggarakan pada 1 sampai 3 Desember 2023.

4. Dazzling Christmas Gadjah Mada Plaza

Spesial menyambut natal, mall di Jl. Gajah Mada No.19, Gambir, Jakarta Pusat, Gadjah Mada Plaza menyuguhkan penampilan spesial dari penyanyi Fabio Asher. Konser gratis ini hadir pada 3 Desembe 2023 pukul 3 sore di main atrium GF.

5. Grand Metropolitan Mall Bekasi

Di mall ini, ada dua musisi yang dihadirkan. Band Padi Reborn akan tampil untuk merayakan hari jadi Grand Metropolitan yang ke-10 tahun di 17 Desember 2023 pukul 5 sore. Sementara Nadin Amizah akan mengisi pertunjukan musik pada 23 Desember untuk menemani pengunjung berbelanja di Midnight Sale mulai pukul 8 malam.

6. Come See Mie Fest 2023

Merayakan 20 tahun Mie Sedap, sederet musisi ikut meramaikan festival mie yang gratis tiket masuk. Isyana Sarasvati, Oomleo Berkaraoke, hingga Cintya Gabriella akan tampil dalam acara yang digelar di Hutan Kota GBK Jakarta pada 1 sampai 3 Desember 2023.

Sudah siap menyaksikan musisi favorit di konser gratis ini?

