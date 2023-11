Luna Maya Ketempelan saat Syuting Panggonan Wingit di Gua Jepang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presenter dan aktris Luna Maya sempat ketempelan makhluk halus saat syuting film Panggonan Wingit dalam adegan di Gua Jepang. Meski masih tak sepenuhnya percaya, hal tersebut membuat pengalaman syuting Luna kali ini menyenangkan.

Luna Maya bermain sebagai karakter utama Raina dalam film horor terbaru adaptasi kisah nyata di Semarang, Panggonan Wingit. Dalam proses syuting lokasi Gua Jepang di Bandung, Luna sempat ketempelan sosok tua.

“Jadi jam makan malam itu bilang ada yang mendekati dan mau masuk. Aku lupa kakek-kakek apa nenek-nenek. Akhirnya aku kayak ya sudah lah enggak apa-apa, sudah biasa. Terus jam setengah 3 pagi kita foto-foto di depan Gua Jepang. Istirahat bentar nunggu, lihatlah foto-fotonya itu. Mukaku tua banget loh, ketempel iya. So I look like that creature. Keren ya, seru banget,” ucap Luna dalam konferensi pers di Senayan City pada Jumat, 24 November 2023.

Suasana Mistis Gua Jepang Mendukung Cerita Panggonan Wingit

Menurutnya, ini adalah pertama kalinya ia mengalami kejadian mistis semacam ini. Oleh karena itu, Luna masih setengah percaya dan setengah tidak. Ia berpikir apakah ada pengaruh dari cahaya, tetapi ketika dibandingkan rupa dirinya dengan lawan mainnya, foto Christian Sugiono tetap jernih.

“Memang Gua Jepang itu sangat seram, kayak energinya itu sangat berat. Tapi pas sama filmnya jadi mudah-mudahan lokasinya mendukung, setnya mendukung, jadi ceritanya juga tambah bagus. Amin,” kata Luna.

Gua Jepang ini menjadi sebagai salah satu lokasi adegan film yang sukses membuat alur cerita terasa realistis. Tempat itu kini adalah sebuah gudang yang tidak terpakai dan lantainya masih berupa tanah sehingga penuh debu dan minim udara. Para tim dan pemain diharuskan melakukan syuting dari malam hingga pagi.

Sutradara Guntur Suharjanto mengatakan, “Kita cari gudang yang sudah enggak kepakai, jadi lembap banget. Lumayan sih energi yang terkuras di situ. Tapi jadinya bagus buat adegan karena ceritanya lagi seperti itu.”

Panggonan Wingit dibintangi oleh Luna Maya dan Christian Sugiono, mengangkat kisah nyata yang terjadi di Hotel S di Semarang. Film ini dijadwalkan tayang pada 30 November 2023 di bioskop.

