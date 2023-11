Plot Twist Drama The Escape of The Seven yang Bikin Geregetan

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Plot twist merupakan perubahan alur cerita yang memberikan kejutan. Dengan cara memutarbalikkan detail cerita yang digambarkan pada awal cerita. Seperti yang ada dalam drama The Escape of the Seven.

Biasanya penulis cerita sengaja menggiring pembaca atau penonton ke satu jalan cerita. Tapi tiba-tiba mengubahnya sehingga penonton tidak bisa menebak akhir cerita. Penonton pun semakin penasaran bahkan sampai membuat teori sendiri.

Tapi tak sedikit juga yang kecewa karena alur cerita yang dibayangkan buyar. Jika terlalu sering ada plot twist pun dapat membuat penonton beralih ke cerita lain. Kadang juga membuat jalan cerita menjadi aneh, tidak logis, terkesan

mengada-ada. Ini salah satu ciri genre drama Korea yang disebut makjang.

The Escape of the Seven kini memasuki akhir cerita. Sebelumnya penulis cerita sempat memasukkan plot twist di beberapa episode. Berikut ini beberapa plot twist yang dihadirkan, tapi dengan catatan ada spoiler.

1. Bang Chil Sung ternyata belum mati

Bang Chil Sung, kakek Bang Da Mi, diperankan oleh Lee Deok Hwa. Di episode 4, Bang Chil Sung didorong dari jembatan oleh Cha Ju Ran, diperankan Shin Eun Kyung, dan Geum La Hui yang diperankan Hwang Jung Eum.

Kepala Bang Chil Sung tampak mengeluarkan banyak darah. Dia pun dinyatakan meninggal dunia, dan kematiannya diumumkan lewat media. Namun episode berikutnya, secara megejutkan Bang Chil Sung ternyata masih hidup.

2. Anak Han Mo Ne masih hidup

Han Mo Ne yang diperankan Lee Yoo Bi, melahirkan bayi pada episode pertama. Tapi dia menyembunyikan bayi itu dan menyerahkannya pada Yang Jin Mo, CEO

Cherry Entertainment. Tapi Yang Ji Mo mengatakan kepada Han Mo Ne, bayinya tidak berhasil diselamatkan.

Plot twist lima tahun kemudian ternyata anak itu tumbuh sehat dan dirawat oleh Yang Ji Mo dan teman wanitanya No Paeng Hee. Bahkan diketahui bahwa ayah biologis anak yang diberi nama No Ha Na ini adalah K.

3. Min Do Hyuk anak konglomerat yang ditukar

Min Do Hyuk diketahui menjadi anak angkat Jung Mi So dan Min Jae Hyuk. Meski dikenal sebagai anggota gangster, Min Do Hyuk sangat perhatian dengan keluarganya. Sayang, keduanya meninggal dalam kebakaran.

Setelah beberapa episode, penonton mulai berteori bahwa Min Do Hyuk sebenarnya adalah pewaris tunggal Group Sungchan yang sebenarnya. Namun, posisi tersebut saat ini diduduki oleh Sim Jun Seok alias K, yang diperankan Kim Do Hoon.

Ekspresi K selalu panik saat mendengar nama Min Do Hyuk. Sepertinya ia punya banyak dendam pada Min Do Hyuk. Jaksa dan gembong narkoba yang menyelidiki hubungan K dan Min Do Hyuk, menemukan bahwa K bukan

anak kandung pimpinan Sim. Mengetahui hal tersebut, keduanya langsung dihabisi oleh K.

4. K, Matthew, atau Lee Hwi Soo

Sim Jun Seok alias K adalah anak yang berprestasi dari kecil dan sering

mendapatkan penghargaan di bidang IT dan matematika. Ketika tahu kalau ia adalah anak angkat keluarga Sim dan merasa dibuang oleh orang tuanya, ia berubah menjadi monster bernama K. Gayanya pun misterius, dengan memakai topeng dan manikur kuku.

Awalnya penonton mengira ini merupakan pertarungan antara Lee Hwi Soo yang menyamar sebagai Matthew Lee dan K. Namun, plot twist pada episode 12 memperlihatkan identitas dari Matthew Lee yang sebenarnya.

5. Lee Hwi Soo masih hidup

Lee Hwi Soo, ayah Bang Dami tidak jadi menjalani operasi plastik. Namun dia dikurung di suatu pulau oleh Matthew Lee. Identitas Matthew Lee sebenarnya sudah terbongkar Kang Ki Tak. Tapi karena dia ditipu hingga terluka parah dan dibuangnya ke laut. Tubuhnya terdampar di pulau tempat Lee Hwi Soo berada. Lee Hwi Soo tampak menyeret tubuh Kang Ki Tak.

