Mengenal Zhong Chenle: Kisah Member NCT Dream dari Shanghai

TEMPO.CO, Jakarta - Zhong Chenle dikenal luas sebagai personil boyband NCT dari sub-unit NCT Dream. Chenle bergabung dengan NCT pada Agustus 2016 dengan singel debut Chewing Gum. Penyanyi yang lahir 22 November 2001 itu kini umurnya tepat 22 tahun, kemarin.

Profil Singkat Zhong Chenle

Zhong Chenle merupakan personil NCT berdarah Tiongkok, ia lahir di Shanghai, Tiongkok. Ia diketahui memulai karir dari sejak kecil. Serta aktif di berbagai perlombaan tingkat nasional dan internasional.

Pada 2006, Chenle turut serta dalam jaringan televisi kecil di Shanghai, yaitu Ying Siu Sing School. Sejak saat itu dia mengikuti kelas dansa.

2008, Chenle diterima di Shanghai Little Flute Art Troupe. Awal di mana Chenle belajar musik vokal bersama dengan Huang Jing. Pada 2009, Chenle menjadi runner up pada kompetisi bakat di stasiun televisi anak-anak. Ia juga turut membawa Elf Genie Award.

Chenle juga pernah mengikuti kompetisi bernama National Chinese Young Talent Selection. Pada kompetisi tersebut, Chenle mendapat medali emas dalam kategori grup vokal.

Pada 2011 Chenle pernah tampil di Wina, New Year Concert, membawakan lagu klasik berjudul Memory. Lagu ini memiliki lirik berbahasa Inggris.

Suara pria lulusan Beijing Contemporary Music School ini menarik perhatian SM Entertainment untuk menjadikannya trainee. Meski sempat menolak, Chenle pada akhirnya menyetujui tawaran agensi tersebut.

Debut sebagai Personil NCT Dream

Pada 25 Agustus 2016, Chenle memulai karir sebagai penyanyi di Korea Selatan bersama dengan grup NCT Dream. Chenle debut hanya dengan dua sampai empat bulan masa trainee.

Sebagai anggota NCT Dream, Chenle turut berpartisipasi dalam lagu Trigger the Fever untuk official song FIFA U-20 World Cup tahun 2017, Best Day Ever dalam album SM Station Season 3 untuk OST film Trolls: The Beat Goes On! pada tahun 2018, dan Fireflies untuk official soundtrack The World Scout Foundation tahun 2019.

