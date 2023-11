Lama Menjomlo, Lee Dong Wook Akui Ingin Menikah

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -- Menjelang perilisan drama terbaru Single In Seoul, Lee Dong Wook terbuka soal hubungan asmaranya. Hal ini ia beberkan dalam wawancara terbaru di Jongno-gu, Seoul pada Selasa, 21 November 2023.

Sejak memulai debut aktingnya, Lee Dong Wook telah memukau para netizen dengan aktingnya yang luar biasa, visualnya yang tampan, dan pesonanya. Rasanya mustahil untuk tidak jatuh cinta padanya, dan akan mudah untuk berasumsi bahwa dia tidak kekurangan pengagum. Namun, ia mengungkapkan kesendiriannya hingga saat ini.

Single in Seoul yang akan dirilis pada 29 November bercerita tentang seorang influencer yang memiliki pengaruh besar, Yeongho (Lee Dong Wook), si penikmat kesendiriannya, dan seorang editor penerbitan, Hyunjin (diperankan oleh Im Soo Jung), yang tidak menyukai kesendiriannya. Keduanya membuat sebuah buku tentang kehidupan lajang. Drama ini adalah komedi romantis realistis yang sesuai dengan kenyataan.

Lee Dong Wook Ungkap Kehidupan Lajangnya

Serupa dengan karakternya Yeongho, Lee Dong Wook mengaku telah lama menjomblo. "Gaya hidup ini nyaman dan sudah menjadi kebiasaan. Kepribadian saya yang sesungguhnya juga memiliki aspek riang seperti Yeongho," ujar aktor Goblin itu.

Menjawab pertanyaan seputar kesehariannya sebagai jomblo, dia menjelaskannya kepada publik. "Biasa saja. Makan ketika saya ingin makan, tidur ketika saya ingin tidur, menonton apa yang ingin saya tonton. Saya pikir itu adalah keuntungan menjadi lajang."

Seputar Hubungan Asmara Lee Dong Wook

Ketika ditanya tentang gaya berpacarannya, ia menjawab bahwa sosoknya adalah seseorang yang lembut tapi tidak terlalu mesra. Menurut Lee Dong Wook, tipe idealnya adalah perempuan yang mandiri dan tidak membutuhkan banyak pengertian dari orang lain.

Berbicara mengenai apa yang dia anggap penting dalam suatu hubungan, Lee Dong Wook menyebutkan, "Saat berkencan, saya pikir penting selera humor yang cocok. Melihat ke belakang, saya paling bahagia saat berkencan dengan orang yang bisa berkomunikasi dengan baik."

Sebelumnya ia bercanda dengan menyatakan bahwa sel-sel kencannya sedang sekarat karena kehidupan lajangnya yang berkepanjangan. "Kali ini, syuting Single in Seoul seperti sebuah rehabilitasi. Sebenarnya, kencan bukanlah bagian penting dalam hidup saya. Bekerja keras dan menikmati hidup adalah hal yang penting bagi saya sekarang," kata Lee Dong Wook.

Lee Dong Wook Akui Ingin Menikah

Tak hanya itu, aktor yang satu ini juga mengakui ingin menikah. "Saya memang memiliki pemikiran soal keinginan untuk menikah, tetapi saya rasa saya belum cukup dewasa untuk membangun sebuah keluarga," ujar Lee.

Meski lama menjomblo dan ingin menikah, Lee Dong Wook bercanda bahwa dia belum bisa mendaftar ke agen informasi pernikahan atau mengikuti kencan buta. Ia telah nyaman dengan kehidupan lajangnya. "Hidup saya dapat diprediksi, jadi mungkin itu sebabnya saya berada dalam situasi seperti sekarang," tutur Lee Dong Wook.

