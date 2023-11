6 Hal tentang Jimmy Kimmel, Pembawa Acara Radio hingga Televisi

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Jimmy Kimmel keempat kalinya terpilih membawakan acara Oscars. Ia kembali menjadi pembawa acara untuk malam penghargaan Oscars 2024. Nominator Emmy Awards, Molly McNearney juga akan kembali menjadi produser eksekutif selama 2 tahun berturut-turut. Pembawa acara Jimmy Kimmel Live itu sebelumnya memimpin siaran langsung Oscars pada 2017, 2018, dan 2023.

Tentang Jimmy Kimmel

Baca Juga: Mengenal Jimmy Kimmel yang Terpilih sebagai Pembawa Acara Oscars 2024

1. Pembawa Acara Radio

Dikutip dari Britannica, Jimmy Kimmel sudah terbiasa berkelakar dan melontarkan komedi. Terinspirasi oleh idolanya, David Letterman, Jimmy Kimmel mulai menjadi pembawa acara wawancara di sebuah stasiun radio kampus saat ia masih SMA.

Ia pernah kuliah, pertama di University of Nevada, Las Vegas dan kemudian di Arizona State University. Namun, ia keluar dari kuliahnya untuk menjadi pembawa acara The Me and Him Show, program radio pagi di Seattle.

2. The Kevin & Bean Show

Pada 1994, Jimmy Kimmel bergabung dengan The Kevin & Bean Show, acara pagi hari di stasiun radio Los Angeles, KROQ. Mulanya, ia bergabung sebagai produser dan pembawa acara yang memadukan olahraga dan humor sebagai Jimmy the Sports Guy.

3. Pembawa Acara Televisi

Dari tahun 1997 hingga 2002, Jimmy Kimmel tampil bersama Ben Stein dalam acara permainan televisi Win Ben Stein's Money. Selera humor remaja Jimmy Kimmel melengkapi pembawaan Ben Stein yang kering. Kedua pembawa acara ini dianugerahi Daytime Emmy Award untuk pembawa acara permainan yang luar biasa pada 1999.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

4. The Man Show

Pada 1999, Jimmy Kimmel dan Adam Carolla menjadi pembawa acara The Man Show. Acara ini memiliki banyak penggemar selama empat tahun berikutnya. Ini satu acara paling sukses di jaringan Comedy Central. Selama periode tersebut, Jimmy Kimmel, Adam Carolla, dan Daniel Kellison membentuk perusahaan produksi Jackhole Industries dan memproduksi acara lelucon boneka Crank Yankers (2002—2007).

5. Jimmy Kimmel Live!

Jimmy Kimmel Live! memulai debutnya pada 2003. Kala itu setelah Jimmy Kimmel terpilih dari beberapa pembawa acara populer lainnya untuk mengisi slot waktu pukul 12:05 di jaringan televisi ABC. Acara ini tak memikat, karena Jimmy Kimmel berusaha menghilangkan citranya sebagai pembawa acara The Man Show.

Ia berusaha membedakan dirinya dari pesaingnya pada acara larut malam, Letterman and Jay Leno Pada tahun 2013, ABC memindahkan Jimmy Kimmel Live! ke slot waktu yang lebih awal. Acara ini bersaing langsung dengan The Tonight Show dan The Late Show with David Letterman.

6. Pengisi Suara

Ia pernag mengisi suara untuk komedi animasi The Boss Baby (2017) dan The Boss Baby: Family Business (2021). Ia tercatat dalam kariernya pernahh menjadi pembawa acara di berbagai acara penghargaan, antara lain Emmy (2012, 2016, dan 2020) dan Oscar (2017, 2018, dan 2023). Pada 2020, ia menjadi pembawa acara game show Who Wants to Be a Millionaire versi selebritas.

RYZAL CATUR ANANDA SANDHY SURYA | INTAN SETIAWANTY

Pilihan Editor: Mengenal Jimmy Kimmel yang Terpilih sebagai Pembawa Acara Oscars 2024