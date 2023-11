Profil Snoop Dogg, Rapper Asal Amerika Serikat yang Balik Badan Berhenti Merokok

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Snoop Dogg memutuskan untuk berhenti merokok. Hal ini diungkapkan melalui akun media sosialnya 16 November lalu. Padahal, Snoop Dogg merupakan sosok yang cukup giat pro rokok, marijuana atau bahkan ganja.

Snoop Dogg adalah seorang rapper, penyanyi, penulis lagu, produser, tokoh media, pengusaha, dan aktor asal Amerika Serikat. Hingga saat ini, Snoop Dogg telah menjual lebih dari 23 juta album di Amerika Serikat dan 35 juta album di seluruh dunia.

Dilansir dari Fandom, pria dengan nama asli Calvin Cordozar Broadus Jr. ini lahir di Long Beach, California, anak kedua dari tiga bersaudara. Ia adalah anak dari padangan Beverly Broadus dan Vernell Varnado. Ayahnya adalah seorang veteran Vietnam, penyanyi, dan pembawa surat.

Ayahnya meninggalkan keluarga ketika dia berusia tiga bulan. Dia kemudian memiliki seorang ayah tiri bernama Calvin Cordozar Broadus Sr. Namanya pun diganti mengikuti nama ayah tirinya. Namun, ibu dan ayah tirinya bercerai pada 1975.

Sebagai anak laki-laki, orang tuanya menjulukinya "Snoopy" karena penampilan dan kecintaannya pada karakter kartun dari Peanuts. Panggilan ini kemudian digunakan Snoop sebagai nama panggungnya.

Ketika masih sangat muda, Snoop mulai bernyanyi dan bermain piano di Gereja Baptis Golgotha Trinity. Di kelas enam, dia mulai nge-rap.

Dikutip dari IMDb, karier musiknya dimulai pada tahun 1992 ketika ia ditemukan oleh Dr. Dre dan tampil di debut solo Dre, "Deep Cover", dan kemudian di album debut solo Dre, The Chronic. Album debut Snoop, Doggystyle, diproduksi oleh Dr. Dre, dirilis pada tahun 1993 oleh Death Row Records.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Album debut, "The Chronic", membawa Snoop Dogg meraih sukses besar di tangga lagu dengan Doggystyle, yang debut di nomor satu di Billboard 200 dan Billboard Top R&B/Hip-Hop Albums. Dengan penjualan hampir satu juta kopi minggu pertama, Doggystyle meraih empat kali lipat platinum pada 1994, menghasilkan hits seperti "What's My Name?" dan "Gin & Juice".

Snoop juga merilis soundtrack untuk film pendek "Murder Was the Case" pada 1994. Album keduanya, "Tha Doggfather" (1996), juga debut di nomor satu, dengan single utama "Snoop's Upside Ya Head" dan mendapat double platinum pada 1997.

Setelah meninggalkan Death Row Records, Snoop merilis tiga album dengan No Limit Records sebelum pindah ke Priority/Capitol/EMI Records pada 2002. Bergabung dengan Geffen Records pada 2004, ia merilis tiga album berikutnya: "R&G (Rhythm & Gangsta): The Masterpiece", "Tha Blue Carpet Treatment", dan "Ego Trippin'".

Snoop Dogg telah membintangi film dan membawakan beberapa acara televisi. Dia juga melatih liga sepak bola pemuda dan tim sepak bola sekolah menengah.

Pada Maret 2016, malam sebelum WrestleMania 32 di Arlington, Texas, Snoop dilantik menjadi sayap selebriti WWE Hall of Fame. Pada 19 November 2018, Snoop Dogg kemudian diberi bintang di Hollywood Walk of Fame. Setelah itu, dia merilis album solo ketujuh belasnya, I Wanna Thank Me pada tahun 2019.

IMDB | HIP-HOP.,MUSIC

Pilihan editor: Snoop Dogg Bakal Kolaborasi dengan BTS di Lagu Baru