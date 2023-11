Stray Kids Menang Top K-Pop Album di Billboard Music Awards 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Stray Kids memenangkan kategori Top K-Pop Album di Billboard Music Awards 2023 yang digelar di Los Angeles, California, Amerika Serikat pada Minggu malam, 19 November 2023. Kemenangan Stray Kids tersebut diraih berkat album 5-Star yang dirilis 2 Juni 2023 lalu.

Dalam kategori Top K-Pop Album, Stray Kids unggul dari Jimin BTS (FACE), NewJeans (2nd EP ‘Get Up’), TOMORROW X TOGETHER atau TXT (The Name Chapter: TEMPTATION), dan TWICE (READY TO BE: 12th Mini Album). Album 5-Star milik Stray Kids menduduki No. 1 di Billboard 200.



Diwakili Bang Chan sebagai leader Stray Kids, mereka pertama-tama mengucapkan terima kasih kepada seluruh penggemar di seluruh dunia yang akrab disapa STAY. "Tanpa cinta dan dukungan dari kalian kami tidak akan mungkin sampai sejauh ini," kata Bang Chan dalam video yang dibagikan Billboard di media sosial.

"Jika bukan karena orang-orang yang telah mendampingi kami selama ini, musik yang kami ciptakan tidak akan mampu menjangkau orang-orang yang membutuhkan," katanya.

Kemenangan Stray Kids di Billboard Music Awards 2023 ini disebut sebagai hadiah yang tidak akan mereka lupakan. "Kami berjanji akan membalasnya dengan pertunjukan musik yang akan datang," katanya.

Sama seperti Bang Chan, Changbin Stray Kids melanjutkan pidato kemenangan tersebut dalam bahasa Korea. "Berkat cinta luar biasa yang STAY tunjukkan kepada kami, kami akan membalasnya dengan musik dan album yang lebih bagus yang memungkinkan kami untuk menjangkau para penggemar," kata Changbin.

"Terima kasih telah menyukai album, musik, dan penampilan yang menunjukkan warna teguh grup kami. Kami punya banyak hal, jadi harap nantikan kamu dan semua hal menakjubkan yang telah kami siapkan," katanya.



Stray Kids Bawakan 2 Lagu di Billboard Music Awards 2023

Grup yang terdiri dari Bang Chan, Lee Know, Changbin, Hyunjin, Han, Felix, Seungmin dan I.N ini mengguncang panggung Billboard Music Awards 2023 dengan membawakan lagu S-Class serta LALALALA. Para member tampil mengenakan ansambel yang terinspirasi dari militer saat mereka menampilkan koreografi viral dari lagu S-Class. Ketika momen transisi pertunjukan menuju LALALALA, Hyunjin tampil untuk solo dance break yang energik lengkap dengan para penari latar.

BILLBOARD

