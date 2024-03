Gucci Meluncurkan Film Dokumenter Who is Sabato De Sarno? A Gucci Story

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gucci meluncurkan film dokumenter pendek berjudul Who is Sabato De Sarno? A Gucci Story. Laporan The Hollywood Reporter, dikutip Antara, pada Jumat, 15 Maret 2024, film dokumenter berdurasi 20 menit yang disutradarai oleh Ariel Schulman dan Henry Joost itu berfokus proses kreatif peragaan busana Gucci Ancora. Ini merupakan debut Sabato De Sarno sebagai direktur kreatif rumah mode tersebut.

Aktor dan duta Gucci, Paul Mescal, menjadi narator dalam film dokumenter pendek tersebut. Dokumenter yang menyoroti upaya kolaboratif De Sarno dan tim untuk memberikan gambaran sekilas tentang proses kreatif mereka.

Tentang Film Dokumenter Sabato de Sarno

De Sarno juga membagikan pengalaman-pengalaman pribadi dan mengungkapkan visinya untuk Gucci dalam film Who is Sabato De Sarno? A Gucci Story. Dokumenter ini akan tayang di platform streaming Mubi Friday.

Gucci akan mengadakan pemutaran film di kota-kota besar, tetapi detail lanjutan tentang pemutaran film belum diumumkan. Pada 3 April 2024, edisi yang diperbarui dari Who is Sabato De Sarno? A Gucci Story akan dirilis secara eksklusif di Apple Vision Pro.

Gucci juga telah menandatangani kesepakatan dengan Air France untuk menyediakan film pendek Moxie Pictures itu tersedia di semua penerbangan sepanjang April 2024.

Film ini berupaya menangkap esensi daya tarik pengalaman pribadi Sarno dan visinya terhadap merek tersebut. Film dokumenter ini ditayangkan perdana di Mubi pada 15 Maret 2024. Momentum ini bertepatan dengan kedatangan koleksi tersebut di toko-toko, Gucci akan mengadakan pemutaran film di kota-kota besar berbagai negara. Pada 3 April, edisi film yang disempurnakan akan tersedia di Apple Vision Pro, di App Store Apple.

Siapa Sabato de Sarno?



Adapun biografi De Sarno dibesarkan di Cicciano, dekat Napoli, Italia. Ia pindah ke Milan dan belajar desain mode dan pembuatan pola di Carlo Secoli Fashion Institute.

Ia mendapat pekerjaan sebagai asisten pembuat pola di Prada pada 2003. Ia bertahan di sana hingga 2006. Tahun itu juga, ia bergabung dengan produsen pakaian rajut Annapurna sebagai asisten desainer sampai 2008.

De Sarno keluar untuk menjadi kepala desainer pakaian rajut wanita dan jersey di Dolce & Gabbana. Ia berkarier di Valentino sampai menjadi direktur pakaian siap pakai pria dan wanita di rumah mode tersebut. De Sarno ditunjuk menjadi direktur kreatif di Gucci pada Januari 2023. Ia menggantikan Alessandro Michele.

Dikutip dari situs web Fashion Week, film dokumenter ini dibuat untuk mendukung peluncuran koleksi Gucci Ancora untuk musim semi dan musim panas 2024. Peluncuran tersebut menandai fase awal dari transformasi gaya Italia tersebut.

Sarno menekankan gaya yang apik dan sederhana, kontras dengan estetika flamboyan pendahulunya Alessandro Michele. Untuk menandai perubahan arah ini dan meningkatkan penjualan, pihak Gucci telah merencanakan rangkaian inisiatif, menggunakan motif utama Ancora, warna merah anggur khas Gucci.

