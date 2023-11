10 Rekomendasi Drama Korea Tayang November 2023, Bertabur Bintang

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Memasuki November 2023, sejumlah drama Korea atau drakor dijadwalkan akan tayang dan menghibur para penggemarnya. Dengan berbagai judul dan alur cerita, deretan drakor ini mengusung tema yang berbeda-beda. Mulai dari fantasi, komedi, romantis, kerajaan, slice of life, hingga misteri dan kejahatan.

Selain itu, drama Korea yang tayang November 2023 juga dibintangi oleh sejumlah aktor dan aktris ternama. Di antaranya adalah Park Bo Young, Nam Joo Hyuk, Im Siwan, Song Kang, dan Jang Na Ra. Bahkan, beberapa drama ini merupakan hasil adaptasi dari webtoon populer.

Lantas, apa saja rekomendasi drama Korea yang tayang November 2023? Simak rangkuman informasi selengkapnya berikut ini.

1. Moon in the Day (1 November)

Rekomendasi drama Korea yang tayang November 2023 pertama adalah Moon in the Day. Drakor yang tayang di platform streaming Viu ini bercerita tentang seorang aktor yang mengalami kecelakaan mobil saat sedang syuting iklan. Setelah sempat tak sadarkan diri, aktor tersebut bangun dan tubuhnya dirasuki seorang bangsawan kerajaan bernama Do Ha. Namun ternyata, Do Ha adalah arwah penuh dendam karena dibunuh istrinya sendiri yang berwajah mirip dengan pengawal sang aktor.

2. Daily Dose of Sunshine (3 November)

Drama Korea Daily Dose of Sunshine. Foto: Twitter/@NetflixKR

Drama Korea yang tayang di Netflix ini mengangkat isu tentang kesehatan mental. Dibuat berdasarkan adaptasi dari webtoon populer berjudul serupa, drakor ini bercerita tentang seorang perawat dari departemen penyakit dalam yang dipindahkan ke departemen neuropsikiatri. Hal tersebut pun membuat sang perawat menemukan berbagai hal baru yang tak pernah disangkanya.

3. Vigilante (8 November)

Dibintangi oleh Nam Joo Hyuk, Vigilante bercerita tentang dua sisi kehidupan dari seseorang bernama Kim Ji Yong. Di hari kerja, Kim Ji Yong merupakan mahasiswa teladan di akademi kepolisian. Tetapi, di akhir pekan dia bekerja untuk memburu penjahat yang berkeliaran untuk membalaskan dendam. Tayang secara eksklusif di Disney Hotstar, drama ini akan memiliki 8 episode saja.

4. Secret Playlist (18 November 2023)

Ini merupakan salah satu drama yang diadaptasi dari webtoon populer berjudul Play, Pli. Tayang di TVING, drakor ini dibintangi oleh Shin Hyun Seung dan Kim Hyang Gi. Drama ini bercerita tentang seorang mahasiswi yang diam-diam menjadi seorang YouTuber bernama Pli untuk menyalurkan bakat musiknya. Suatu hari, seorang idola Kpop ingin mengajaknya berkolaborasi dan berupaya untuk mengungkap identitas aslinya.

5. A Bloody Lucky Day (20 November 2023)

Poster drama Korea A Bloody Lucky Day. Foto: Asianwiki.

A Bloody Lucky Day menjadi drama Korea selanjutnya yang diadaptasi dari webtoon populer dengan judul yang sama. Tayang di platform TVING, drakor ini bercerita tentang seorang sopir taksi yang diminta untuk mengantar seorang pria misterius dengan bayaran mencapai satu juta won. Namun, sopir taksi tersebut tidak mengetahui bahwa penumpangnya adalah seorang pembunuh yang berencana untuk bersembunyi.

6. Once Upon a Boyhood (24 November)

Drama yang dibintangi oleh Im Siwan ini akan tayang secara eksklusif di Coupang TV. Mengambil latar 1980-an, drakor yang satu ini bercerita tentang seorang siswa SMA yang berada di peringkat terbawah di sekolahnya. Dia pun dipindahkan orangtuanya ke SMA Pertanian di daerah pedesaan. Sebuah kejadian tak terduga berhasil mengubah hidupnya.

7. My Demon (24 November)

My Demon yang dibintangi oleh Song Kang dan Kim Yoo Jung akan tayang di platform on demand Netflix. Drama ini mengikuti cerita dari seorang pewaris konglomerat bernama Do Do Hee yang secara tidak sengaja terlibat dengan seorang iblis bernama Jung Gu Won. Suatu peristiwa membuat mereka secara terpaksa harus menjalin pernikahan kontrak agar dapat tetap hidup.

8. The Story of Park’s Marriage Contract (24 November)

Poster drama Korea, The Story of Park’s Marriage Contract. Foto: Asianwiki.

Akan tayang di Viu, The Story of Park’s Marriage Contract bercerita tentang seorang wanita di era kerajaan yang diculik dan dibuang ke dalam sumur saat sedang berduka karena kepergian suaminya. Setelah sempat tak sadarkan diri, dia pun terbangun dan telah melakukan perjalanan waktu ke era modern. Dia ternyata ditemukan pingsan oleh seorang laki-laki yang mirip dengan suaminya di masa lalu.

9. Tell Me that You Love Me (27 November 2023)

Drakor yang akan tayang di platform ENA ini merupakan remake dari serial Jepang populer yang tayang perdana pada 1995. Drama ini sendiri bercerita tentang seorang pria yang memiliki gangguan pendengar dan suka mengungkapkan perasaannya melalui gambar. Suatu hari, dia bertemu dengan seorang aktris ternama yang senang mengutarakan rasa cintanya melalui kata-kata.

10. My Happy Ending (November)

Rekomendasi drama Korea yang tayang November 2023 selanjutnya adalah My Happy Ending. Belum diumumkan tanggal tayang resmi dari drama yang dibintangi oleh Jang Na Ra dan Son Ho Jun ini. Namun, drama ini dipastikan akan tayang di platform streaming Viu. Drama ini bercerita tentang seorang CEO yang ambisius dan bersemangat dalam mengejar kesuksesan. Ketika obsesinya tidak terkendali, dia pun mencoba melepaskan hasrat tidak sehatnya yang justru menyeret sang suami terjebak dalam prosesnya.

