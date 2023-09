Berkarier Belasan Tahun, Kim Bum: Akting Masih Sangat Menyenangkan Saat Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Aktor Korea Selatan, Kim Bum, memulai kariernya usai mengikuti ajang pencarian bakat pada tahun 2006. Setelah itu beragam karakter dan genre drama serta film sudah dia lakoni. Dia termasuk aktor selektif memilih karak yang ingin diperankan.

Dia mengatakan alasan terbesarnya karena ingin mengetahui apakah karakter yang diperankan bisa diekspresikan dengan baik atau tidak. "Apakah bisia memerankan peran itu dengan baik saat ditampilkan," katanya dalam jumpa pers yang digelar Viu, di Hotel Indonesia Kempinski, Jakarta, Sabtu, 2 September 2023.

Aktor kelahiran 7 Juli 1989 itu telah memerankan beberapa karakter berbeda. Mulai dari anak sekolah dalam Boys Over Flowers tahun 2009, gumiho dalam drama Tale of the Nine Tailed, mahasiswa hukum dalam Law School tahun 2021, hingga seorang dokter bedah dalam Ghost Doctor tahun 2022.

Dia mengaku sulit memilih karakter yang terbaik dan memberikan dampak besar untuknya. "Saya sering banget mendapat pertanyaan ini, tapi sulit memilihnya karena semua peran itu tidak bisa dilupakan, dan penggemar juga suka dan mendukung peran itu," ujarnya.

Berkarier sebagai aktor selama belasan tahun Kim Bum merasa tidak ada yang berubah dari dirinya. Bagi dia berakting saat ini masih sangat menyenangkan. Apalagi ketika penggemarnya mengapresiasi setiap karyanya.

"Saya paling senang kalau saya main di sebuah drama, ada yang bilang 'wah ini perannya kaya beneran di dunia nyata'," kata pria bernama Kim Sang Bum itu.

Cara Kim Bum mendalami karakter

Tak salah jika penggemarnya memberikan pujian seperti itu, karena dia berusaha untuk mendalami karakter yang dia perankan dengan maksimal. Dia bercerita sebelum memerankan karakter Go Seung Tak dalam Ghost Doctor, dia mempelajari operasi secara langsung dari dokter beda di rumah sakit. Dia juga ikut belajar dengan mahasiwa yang belajar tentang operasi bedah.

Begitu juga ketika dia memerankan gumiho bernama Lee Rang, dalam Tale of The Nine Tailed dan Tale of The Nine Tailed 1938. Dia banyak menonton film dokumenter tentang serigala untuk melihat pergerakan binatang itu, agar dia bisa mengekspresikannya dengan lebih baik.

Fan meeting di Indonesia

Sehari menjelang fan meeting Between U and Me 2023, yang digelar Minggu, 3 September 2023, Kim Bum mengatakan saat senang bisa bertemu kembali dengan penggemar Indonesia yang sangat atraktif. Dia juga sudah menyiapkan penampilan khusus seperti nyanyian dan tarian untuk penggemar yang hadir besok.

"Kita sudah saling menunggu untuk bertemu, selama masa menunggu ada satu lagu yang spesial yang ingin saya tampilkan untuk fans Indonesia," katanya.

Bagi Kim Bum dukungan penggemarnya tentu sangat penting. Jika waktunya senggang dia menyempatkan membaca pesan yang dikirimkan penggemar. Pesan-pesan itulah yang membuat dia bersemangat. Dia berharap bisa mengembalikan cinta penggemarnya dengan kenangan tak terlupakan saat fan meeting.

