Justin Timberlake, Timbaland dan Nelly Furtado Rilis Lagu Keep Going Up

TEMPO.CO, Jakarta - Timbaland, Justin Timberlake dan Nelly Furtado kembali merilis lagu berjudul Keep Going Up, Jumat 1 September 2023. Ketiganya pernah berkolaborasi 16 tahun lalu, dalam lagu Give It To Me yang sempat hits tahun 2007.

Nelly Furtado membagikan kabar kolaborasi mereka melalui akun Instagram-nya, sambil membagikan cuplikan lagu tersebut. "Ada di sini, Keep Going Up! Sekarang tersedia di mana saja," tulis penyanyi 44 tahun itu.

Sementara Timbaland mengunggah video menjadi DJ. “Biarkan aku menjadi DJ Akhir Pekan Hari Buruhmu, Lagunya keluar sekarang, kita akhirnya sampai di sini!” tulis pria 51 tahun itu.

Lagu Keep Going Up

Lagu Keep Going Up menangkap tingginya energi positif yang dirasakan seseorang, ketika merayakan kebahagiaan setelah memperjuangkan sesuatu. Selain itu beberapa liriknya mengajak pendengar nostalgia.

“How you been, young lady? Does the feeling still drive you crazy?” bagian rap Timbaland, yang mengingatkan lagu dia dan Nelly Furtdao berjudul Promiscuous, tahun 2006.

Timbaland memang ingin menciptakan lagu yang segar dan memberikan semangat. Terutama buat penggemar lagu hits mereka di tahun 2006. "Saya tidak tahu apa itu, tapi lagu ini spesial. Saya berharap ini sesuai dengan apa yang diinginkan masyarakat,” katanya.

Di balik layar rekaman Keep Going Up

Bersamaan dengan lagu tersebut, ketiganya juga merilis video musik visualisatornya. Video tersebu menampilkan cuplikan proses rekaman mereka. Timbaland, Justin Timberlake dan Nelly Furtdao masing-masing di belakang mikrofon,

Meskipun mereka bernyanyi bersama dalam lagu Kepp Going Up, ketiganya tidak berada di ruangan yang sama saat rekaman. Nelly merekam vokalnya dari jarak jauh, sementara Timbaland dan Justin berada bersama di tempat lain.

Namun bukan berarti ketiga musisi itu tidak bertemu satu sama lain. Cuplikan itu diakhiri dengan menunjukkan momen saat Timbaland melakukan FaceTiming dengan Nelly dan mengejutkannya dengan mengarahkan telepon ke Timberlake.

Tanggapan penggemar tentang lagu Keep Going Up

Banyak penggemarny yang menyambut baik lagu kolaborasi ketiga musisi ini. Mereka membanjir kolom komentar di Youtube dengan pujian. Salah satunya mengatakan lagu Keep Going Up yang dibutuhkan untuk inner teen-nya.

"Akhirnya! Aku sudah lama menunggu ketiganya bersatu kembali,” tulis penggemar lainnya. “Saya menyukainya!”

“Ini tahun 2000 namun sangat segar! Saya suka ketiganya!!” orang lain berkomentar.

