5 Drama yang Pernah Dibintangi oleh Yoon Ji On, Terbaru Love Next Door

TEMPO.CO, Jakarta - Yoon Ji On adalah aktor asal Korea Selatan yang baru-baru ini mendapat perhatian melalui penampilannya dalam drama Korea Love Next Door. Kemampuan akting Yoon Ji On menarik perhatian setelah sukses memerankan karakter seseorang yang penuh rahasia namun berhati hangat pada sekitarnya.

Aktor berusia 34 tahun ini lahir pada 19 Mei 1990 di Korea Selatan. Melansir dari MyDramaList, Yoon Ji On merupakan lulusan Universitas Kyonggi Jurusan Akting. Dia memulai debutnya sebagai aktor pada 2016 dengan bermain dalam drama Memory. Kala itu, Ji On hanya mendapat peran kecil sebagai asisten sutradara.

Seiring berjalannya waktu, aktor dari agensi Ium Hashtag ini mulai wara-wiri di berbagai judul drama Korea. Berawal dari peran-peran kecil, Ji On sukses mendapatkan sejumlah peran utamanya. Berikut ini beberapa drama yang pernah dibintangi oleh Yoon Ji On.



1. Love Next Door (2024)

Drama terbaru yang dibintangi oleh Yoon Ji On adalah Love Next Door. Dalam drama ini dia berperan sebagai seorang reporter sosial bernama Kang Dan Ho. Dia pindah ke lingkungan baru dan bertemu teman-teman SMA-nya, yakni Choi Seung Hyo, Baek Seok Ryu, dan Jung Mo Eum.

Adapun drama ini bercerita tentang dua sahabat kecil, yakni Choi Seung Hyo dan Baek Seok Ryu, yang kembali bertemu setelah berpisah karena Baek Seok Ryu berkuliah dan bekerja di Amerika Serikat. Namun pertemuan itu ternyata mengubah banyak hal dari persahabatan mereka di masa depan.

Jung Hae In dan Jung So Min membintangi drama Love Next Door. Dok. Netflix



2. Serendipity’s Embrace (2024)

Serendipity’s Embrace bercerita tentang Lee Hong Ju yang bekerja sebagai PD produksi animasi. Setelah mengalami patah hati pertamanya, dia menutup diri dari cinta. Tetapi 10 tahun kemudian, cinta pertamanya, Kang Hu Young, kembali ke hadapannya.

Dalam drama ini, Yoon Ji On berperan sebagai Bang Joon Ho. Dia adalah penulis novel populer berjiwa bebas yang sangat digemari oleh Lee Hong Ju. Dia juga merupakan mantan kekasih Lee Hong Ju yang putus setelah dia pergi ke luar negeri. Dia pun berusaha untuk mendapatkan kembali Hong Ju.



3. My Lovely Liar (2023)

Drama Korea yang satu ini bercerita tentang Mok Sol Hee yang memiliki kemampuan khusus untuk mengetahui seseorang berbohong atau tidak. Dia kemudian dipertemukan dengan Kim Do Ha, tersangka pembunuhan yang bersikeras dia tidak bersalah. Namun anehnya, kemampuan Sol Hee tidak berfungsi kepada Do Ha, sehingga dia tidak mengetahui kebenarannya. Pada drama My Lovely Liar, Yoon Ji On berperan sebagai Jo Deuk Chan dari perusahaan J Entertainment.



4. Tomorrow (2022)

Tomorrow adalah drama Korea hasil adaptasi dari web komik populer Naeil karya penulis Ra Ma. Dalam drama ini, Yoon Ji On berperan sebagai Im Ryoong Gu yang merupakan malaikat maut dari tim manajemen krisis. Dia bekerja sama dengan Koo Ryeon untuk menyelamatkan orang-orang yang ingin bunuh diri. Suatu hari, tim tersebut kedatangan anggota baru, Choi Jun Woong yang bergabung setelah menyerah dengan dunia.



5. Dear My Room (2018)

Poster drama Dear My Room. Foto: Asianwiki.

Dear My Room menjadi drama Korea pertama Yoon Ji On sebagai pemeran utama. Dalam drama ini, dia berperan sebagai Yang Jae Hyun, teman dari Seo Min Seok. Kedua sahabat itu menyukai seorang perempuan yang sama, yakni Shim Eun Joo. Namun, Jae Hyun sangat menghormati Min Seok dan perasaannya.

Adapun drama ini bercerita tentang Shim Eun Joo yang mengalami depresi karena beban kerja yang berlebih. Suatu hari, dia memutuskan untuk berhenti bekerja dan mencari pekerjaan baru. Berkat hadiah lampu yang diberikan Min Seok, dia pun menemukan minat barunya dan perlahan pulih.

ASIANWIKI | MYDRAMALIST

