Heidi Klum Sita Perhatian dalam Kostum Alien E.T. di Halloween 2024

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dikenal sebagai Ratu Halloween Hollywood, Heidi Klum tidak pernah gagal membuat orang-orang takjub. Termasuk saat ia tampil sebagai Alien E.T. bersama suaminya, Tom Kaulitz pada pesta Halloween 2024, Kamis, 31 Oktober 2024.

Heidi dan Tom tampil totalitas dengan riasan dan prostetik yang memukau, yang menghasilkan kesan otentik dan realistis. Saking bagusnya, wajah Klum beserta suaminya hanya bisa terlihat melalui lipatan leher makhluk tersebut. Ia benar-benar tersamarkan dari sosok E.T. yang menonjol dari atas kepalanya.

Inspirasi Heidi Klum tentang Kostum E.T

Untuk pesta Halloween 2024 yang diadakan di New York ini Klum beserta suaminya hadir sebagai E.T. versi laki-laki dan perempuan. Tom menampilkan E.T. klasik dengan detailnya yang keriput sedangkan Heidi memilih untuk mengenakan topi mangkuk dan syal berbulu hitam. Alien E.T sendiri merupakan dalam film Steven Spielberg tahun 1982 berjudul E.T. the Extra-Terrestrial.

Klum menuturkan alasannya memilih untuk berdandan sebagai E.T karena ia telah menjadi penggemar berat dari karakter tersebut. “E.T telah menjadi bagian dari sebagian besar hidup kami dan aku selalu menjadi penggemar beratnya,” ujar juri America's Got Talent itu, dilansir dari People.

Selain itu, ia menganggap memerankan karakter E.T akan terlihat menggemaskan terutama dengan dandanan wig dan aksesoris lainnya. “Saya pikir E.T. sangat lucu dan semua momen ketika E.T. didandani dengan wig dan sebagainya, jadi saya pikir akan sangat menyenangkan untuk menjadi E.T. dan terutama untuk melihat ada dua E.T,” katanya.

Persiapan Klum untuk Kostum Halloween

Di balik kostumnya yang memukau, ada proses persiapan yang memakan waktu cukup panjang yang harus dilalui oleh Klum. Ia ingin menunjukkan dedikasinya terhadap seni dan tidak ingin mengecewakan penggemarnya.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

“Dan ketika saya ingin melakukannya (secara) spesial karena saya memiliki begitu banyak penggemar dan mereka suka berdandan dan menghasilkan hal-hal yang menakjubkan,” ujar supermodel tersebut.

Tahun ini Heidi Klum kembali membuktikan bahwa gelar "Ratu Halloween" disandangnya memang tak salah. Dengan tampilan alien E.T ini akan membuat para penggemar penasaran, kostum seperti apa lagi yang akan dikenakannya tahun depan.

EONLINE| PEOPLE| WILNA LIANA AZ ZAHRA

Pilihan Editor: Alasan Heidi Klum Tampil Jadi Burung Merak untuk Halloween 2023