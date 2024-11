Tom Lembong Ditahan Kejagung, Rencana Anies Mau Pamer Tempat Favorit di Jogja Buyar

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Gubernur Jakarta, Anies Baswedan batal memamerkan tempat-tempat favorit di Yogyakarta kepada sahabatnya, Tom Lembong. Penahanan terhadap Tom yang dijadikan tersangka kasus impor gula pada 2016 memaksanya membatalkan rencana untuk melakukan kegiatan bersama dengan Tom, orang yang selama ini membantunya dalam Pemilihan Presiden 2024 itu.

Anies mengunggah foto mantan Menteri Perdagangan itu di akun media sosialnya, setengah jam lalu. Foto itu merupakan poster kegiatan Seminar Forum Studi Diskusi dan Ekonomi FEB Universitas Gadjah Mada yang berlangsung pada Sabtu siang hingga sore tadi, 2 November 2024. Tom Lembong merupakan salah satu narasumber acara yang digelar sebagai rangkaian Reuni FEB UGM. Anies, yang merupakan alumni FEB UGM hadir di Yogyakarta untuk menghadiri reuni di almamaternya itu.

Rencana Anies dengan Tom Lembong Buyar

"Tadinya sore ini saya akan mampir sebentar ke acara FSDE saat Tom sedang ceramah. Lalu, kita berencana akan berkegiatan bersama di Jogja esok hari Minggu, dan saya bisa menunjukkan tempat-tempat favorit saya di kota Jogja kepada Tom," tulisnya.

Penahanan terhadap Tom mengurungkan rencana Anies tersebut. "Kini, rencana itu tak dapat terlaksana. Hari ini saya di Jogja, dan Tom berada dalam tahanan."

Ia pun memberikan semangat kepada pria berusia 53 tahun itu. "Stay strong, Tom, as you have always been! (tetap kuat, Tom, seperti yang selama ini kamu lakukan)."

Tom Lembong ditahan setelah Kejaksaan Agung menetapkannya sebagai tersangka kasus impor gula. Tom menjadi tersangka karena kebijakannya mengizinkan impor gula pada 2016. Penahanan Tom ini dianggap politis lantaran empat menteri setelahnya hingga kini tidak tersentuh oleh hukum padahal juga melakukan tindakan serupa dengan jumlah impor jauh lebih banyak.

Anies Masih Percaya dengan Sahabatnya

Setelah Tom digelandang ke tahanan, Anies memberikan dukungan kepada sahabatnya itu. Ia mengatakan, selama 20 tahun mengenal Tom, Anies melihat yang dipanggil Ahjussi Tom pada Pilpres lalu oleh Anak Abah ini merupakan orang yang berintegritas. Ia pun masih menaruh kepercayaan yang besar terhadap Tom Lembong.

"Tom, jangan berhenti mencintai Indonesia dan rakyatnya, seperti yang telah dijalani dan dibuktikan selama ini. I still have my trust in Tom, dan doa serta dukungan kami tidak akan putus," tulis Anies.

