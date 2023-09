Harga Tiket dan Benefit Konser iKON di Tennis Indoor Senayan 19 November 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Grup idola K-pop iKON akan kembali lagi ke Indonesia dengan menggelar konser di Tennis Indoor Senayan, Jakarta pada Minggu, 19 November 2023.Tur dunia bertajuk TAKE OFF ini akan menjadi konser pertama iKON setelah bergabung dengan agensi barunya, 143 Entertainment.

Konser iKON di Jakarta resmi diumumkan oleh KIG Live selaku promotor pada Kamis, 31 Agustus 2023. Namun dua anggota iKON sudah terlebih dulu mengumumkannya saat tampil di festival musik Asian Sound Syndicate Vol. 2 di Jakarta pada Minggu, 27 Agustus 2023.

Hari ini, promotor telah merilis harga tiket dan benefit dari masing-masing kategori konser iKON di Jakarta mendatang. Penjualan tiket akan dimulai pada Kamis, 7 September 2023 pukul 10.00 WIB di kiglive.id.



Benefit dan Harga Tiket Konser iKON Jakarta

Total ada 6 kategori tiket dengan harga mulai dari Rp 1,6 juta hingga Rp 3,5 juta. Khusus area depan panggung, penonton akan berdiri, sementara sisanya mendapatkan nomor kursi. Penonton juga bisa mendapatkan kesempatan untuk foto bersama hingga mengikuti soundcheck jika membeli kategori tertentu. Berikut detail harga dan benefitnya:

RED VIP (standing): Rp 3.500.000

- Photo group (10 pax/group)

- Hi Bye

- Soundcheck session

RED (standing): Rp 2.950.000

- Hi Bye (250 orang yang beruntung)

- Soundcheck (750 orang yang beruntung)

YELLOW (numbered seating): Rp 2.850.000

PINK (numbered seating): Rp 2.450.000

PURPLE (numbered seating): Rp 1.950.000

GREEN (numbered seating): Rp 1.600.000

Seluruh kategori akan diundi untuk mendapatkan benefit tambahan berupa poster dan foto polaroid bertanda tangan para member iKON. Harga di atas belum termasuk pajak pemerintah 15 persen dan biaya layanan 5 persen.

Tur dunia TAKE OFF iKON dimulai di Seoul dengan konser dua malam pada 5 dan 6 Mei di Jangchung Arena. iKON sudah tampil di Taipei, Tokyo, Manila, Madrid, Essen, Florence, Singapura, Paris, Osaka, Bangkok, dan Kuala Lumpur. Tur ini dimulai kembali pada September untuk iKON di Amerika Serikat yang mencakup pertunjukan di New York, Atlanta, Chicago, Denver, Dallas, dan Los Angeles.

