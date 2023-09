Drakor Behind Your Touch, Kisah Han Ji Min sebagai Dokter Hewan Kocak, Begini Sinopsipnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Salah satu drama Korea atau drakor yang selalu dinantikan tayangannya, Behind Your Touch yang episode pertama tayang 12 Agustus lalu di Netflix.

Para produser drakor terus berinovasi dengan membuat sajian cerita yang mampu menarik minat penonton hingga ber episode-episode. Termasuk Behind Your Touch ini, drama komedi dan thriller ini berkisah tentang dokter hewan yang memiliki keajaiban saat menyentuh bokong hewan maupun manusia.

Sinopsis Behind Your Touch

Tokoh utama bernama Bong Ye Bun yang diperankan oleh Han Ji Min bekerja sebagai dokter hewan di pedesaan Mujin yang damai dan bebas kejahatan. Bong Ye Bun juga memiliki kekuatan super psikometri. Saat Ye Bun menyentuh bagian belakang seseorang atau hewan, dirinya bisa melihat masa lalu mereka.

Karakter tokoh Bong Ye bun digambarkan sebagai orang yang berhati hangat dan suka ikut campur. Saat Ye Bun bereksperimen sejauh mana kekuatannya, dirinya terlibat dengan Detektif Moon Jang Yeol yang diperankan oleh Lee Min Ki. Moon Jang Yeol adalah seorang detektif jagoan di tim investigasi kejahatan kekerasan di Seoul, tetapi Jang Yeol diturunkan ke kantor polisi kecil di Mujin.

Tokoh Jang Yeol ini akhirnya berjuang untuk kembali ke departemen kepolisian di Seoul. Untuk mendapatkan transfernya, Jang Yeol menggunakan kekuatan super psikometri khusus Bong Ye-Bun. Mereka bekerja sama dalam kasus-kasus kecil di Mujin, namun sebuah kasus pembunuhan berantai tiba-tiba terjadi.

Sementara itu, Kim Seon Woo yang diperankan Suho EXO, tiba-tiba muncul di Mujin, bekerja paruh waktu di sebuah toko serba ada di desa. Seon Woo memiliki senyum yang naif dan lembut, serta selalu memperlakukan orang lain dengan baik. Tetapi, dirinya juga sosok yang misterius.

Para pemeran drama Korea Behind Your Touch

1. Han Ji Min sebagai Bong Ye Bun

2. Lee Min Ki sebagai Moon Jang Yeol

3. Suho EXO sebagai Kim Sun Woo

4. Joo Min Kyung sebagai Bae Ok Hee

5. Kim Hee Won sebagai Won Jong Mook

6. Park Sung Yun sebagai Jung Hyun Ok

7. Yang Jae Seong sebagai Jung Ui Hwan

8. Park Sung Yeon sebagai Jung Hyeon Ok

9. Choi Jung In sebagai ibu Bong Ye Bun saat episode 1.

Bersama Han Ji Min dan Lee Min Ki, Suho EXO bergabung dalam deretan pemain sebagai Kim Seon Woo, seorang pegawai toko serba ada yang mencuri hati Ye Bun. Ia suatu hari tiba-tiba datang ke desa Mujin dan mulai bekerja paruh waktu.

Suho sebelumnya pernah membintangi Prime Minister and I, The Universe's Star, Rich Man, How Are You Bread, dan lainnya. Ini merupakan drama baru Park Hyuk Kwon usai Reborn Rich, dan penampilan anyar Joo Min Kyung usai Green Mothers' Club yang rilis 2022 .

Kim Suk Yoon, sutradara Behind Your Touch kembali dengan karya yang mempertemukan berbagai genre bersama narasi yang kuat. Menyidik berbagai kasus kejahatan dari yang ringan hingga rangkaian pembunuhan keji, serial ini pun menghadirkan sisi jenaka dari Ye Bun.

Sutradara Kim Seok Yoon telah menyutradarai drama My Liberation Notes yang dibintangi oleh Lee Min Ki tahun 2022 lalu. Penulis naskah Lee Nam Gyu dari The Light in Your Eyes, Duty After School, dan Daily Dose of Sunshine.

Behind Your Touch tayang pada Sabtu, 12 Agustus 2023 di Netflix. Drama komedi ini akan menayangkan episode terakhirnya pada 1 Oktober 2023.

MUTIARA ROUDHATUL JANNAH | MARVELLA

