Mengenal Pemeran Utama Behind Your Touch

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea Behind Your Touch dibintangi oleh Han Ji Min, Lee Min Ki, dan Suho EXO. Drama ini dijadwalkan untuk tayang pada Agustus 2023. Serial ini drama yang mengisahkan seorang dokter hewan Bong Ye Boon (Han Ji Min), yang memiliki kemampuan unik.

Dia dapat melihat masa lalu manusia dan hewan dan seorang detektif bernama Moon Jang Yeol (Lee Min Ki) membutuhkan bantuannya.

Siapa saja pemain Behind Your Touch?

1. Han Ji Min

Han Ji Min aktris Korea Selatan yang terkenal karena perannya dalam serial televisi Resurrection pada 2005, dilansirThe Famous People. Han Ji Min juga telah berakting dalam sejumlah film sejak debutnya pada 2005.

Beberapa drama yang pernah dibintangi Resurrection, Blue Swallow, Capital Scandal, dan Rooftop Prince. Ia pernah memenangiuu penghargaan Best Supporting Actress di Festival Golden Cinema untuk perannya dalam film The Age of Shadows pada 2017.

Han Ji Min berperan sebagai dokter hewan di kota kecil yang memiliki kemampuan bisa merasakan atau membaca objek dengan menyentuhnya. Saat ia berhasil meyakinkan detektif tentang kemampuannya, mereka bekerja sama untuk memecahkan kasus-kasus kriminalitas di kota tersebut.

2. Lee Min Ki

Mengutip My Drama List, Lee Min Ki aktor yang memulai debut aktingnya dalam drama televisi My Older Brother tahun 2004. Lee mendapat peran utama dalam melodrama I Really Really Like You.

Ia juga membintangi film layar lebar, terutama dalam film box office Haeundae, Quick, dan Spellbound. Setelah beberapa drama yang dibintangi, Min Ki mulai mendapat popularitas melalui komedi romantis Dal Ja's Spring dan I Really Really Like You.

3. Suho

Suho anggota dari grup EXO. Tak hanya menyanyi ia telah berakting dalam film One Way Trip dan serial drama Korea The Universe's Star, Prime Minister and I. Suho menyukai musik funk rock dan memiliki hobi bersepeda dan bermain golf.

Suho EXO akan berperan sebagai Kim Sun Woo, orang yang berpenampilan dan berkepribadian baik. Dia datang ke Desa Mujin dan mulai bekerja sebagai pekerja separuh waktu di toko swalayan.

