Film dan Drakor Terpopuler Ryu Seung Ryong, Aktor Veteran Korea

TEMPO.CO, Jakarta - Moving merupakan drama Korea yang menjadi perbincangan publik dalam sepekan ini, miliki plot cerita unik yang dibintangi para aktor berbakat. Moving menjadi serial drama horor psikologis yang begitu dinantikan, apalagi Ryu Seung Ryong berperan sebagai Juwon yakni seorang ayah yang menyimpan rahasia mengerikan kemudian berubah menjadi monster bagi keluarganya.

Ryu Seung Ryong merupakan aktor kelahiran Korea Selatan pada 29 November 1970 yang berprofesi sebagai aktor dari tahun 1985 hingga saat ini. Berasal dari agensi Prain TPC, Pria berusia 53 tahun tersebut telah memiliki dua orang anak bernama Gang Ryoo dan Geon Ryoo. Memulai karir dalam dunia akting lewat teater, kemudian berhasil debut menjadi aktor film dan televisi Korea Selatan memang butuh perjalanan panjang.

Berikut film dan drakor terpopuler Ryu Seung Ryong

1. Jirisan (2021)

Drama Korea Jirisan. Foto: tvN.

Drama populer Jirisan membawa Ryu Seung Ryong sebagai Lee Jong Pil yakni seorang pendaki gunung dengan rahasia gelap. Jirisan mengisahkan petualangan para penjaga hutan di Taman Nasional Gunung Jiri untuk membantu menyelamatkan orang-orang yang tersesat dan terluka.

2. Life is Beautiful (2020)

Mengisahkan tentang kehidupan sehari-hari, Life is Beautiful menceritakan keluarga Byun yang tinggal di Pulau Jeju. Dalam drama ini, berbagai konflik rumah tangga dan kisah cinta dialami oleh semua karakter pemain. Ryu Seung Ryong berperan sebagai Byun Tae Sub yakni anak kedua dari keluarga Byun yang berprofesi sebagai seorang dokter.

3. Kingdom (2019-2020)

Bergenre thriller zombie pada era Joseon, Kingdom mengisahkan seorang putra mahkota dinasti Joseon yang menyelidiki wabah misterius hingga menyebar ke seluruh negaranya, kemudian mengubah orang-orang menjadi zombie. Diadaptasi dari webtoon The Kingdom of the Gods karya Kim Eun Hee dan Yang Kyung Il, Ryu Seung Ryong berperan sebagai Cho Hak Ju yakni menteri yang haus kekuasaan dengan berusaha mengendalikan raja yang telah berubah menjadi zombie.

Kingdom. Foto: Asianwiki.

4. Extreme Job (2019)

Film bergenre komedi dan action, Extreme Job mengisahkan Ryu Seung Ryong sebagai Kepala Pasukan Detektif yang menyamar menjadi seorang pegawai restoran ayam goreng demi bisa menangkap bandar narkoba. Restoran samaran tersebut berubah menjadi ramai dan populer karena ayam gorengnya sangat lezat. Sejak itulah, mereka harus berusaha menyelesaikan misi dan melakukan bisnis secara bersamaan.

5. Psychokinesis (2018)

Rilis pada 2018, film komedi superhero bertajuk Psychokinesis mengisahkan seorang ayah bernama Seok Heon yang diperankan Ryu Seung Ryong, yakni pemilik kekuatan telekinesis setelah minum air ajaib yang terkontaminasi meteor. Sebab itulah, Seok Heon berusaha menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan putrinya bernama Roo Mi yang terlibat konflik dengan pengembang properti.

6. The Target (2014)

Diadaptasi dari film Prancis bertajuk Point Black, film The Target mengisahkan Ryu Seung Ryong sebagai Tae Joon yakni mantan tentara bayaran yang menjadi tersangka kasus pembunuhan. Ia diburu oleh polisi dan harus melarikan diri dari kejaran para penjahat.

7. Miracle in Cell No.7 (2013)

Miracle In Cell No.7/Asianwiki

Popularitas Miracle in Cell No.7 memang tidak main-main, film yang telah diadaptasi oleh negara-negara besar seperti Indonesia, Turki, Filipina, Arab, Spanyol, India, dan Kanada ini diperankan Ryu Seung Ryong sebagai Lee Yong Go. Karakter Lee Yong Go adalah sosok ayah yang memiliki keterbatasan mental dan dituduh melakukan kasus pembunuhan serta pemerkosaan yang membuatnya harus dihukum mati.

8. My Love from the Star (2013-2014)

Dalam drama My Love from the Star, Ryu Seung Ryong berperan sebagai salah satu karakter di masa lalu Do Min Joon. My Love from the Star mengisahkan Do Min Joon yakni alien yang datang ke bumi 400 tahun lalu dan Cheon Song Yi yakni aktris populer yang hidup di zaman modern.

NUR QOMARIYAH

