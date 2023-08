15 OST atau Soundtrack Drama Korea yang Populer, Bikin Nostalgia

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea bukan hanya menampilkan kisah yang menarik dengan berbagai karakter super apik dan berbakat saja. Sebab drama Korea cenderung detail dalam proses pembuatannya seperti pakaian, lokasi syuting, iklan, hingga soundtrack yang memiliki arti untuk mengutarakan kisah yang terjadi dalam drama.

Original Soundtrack atau yang disingkat sebagai OST bukan hanya pengiring musik semata, melainkan audio visual yang menghasilkan dampak emosional kepada penonton, mengidentifikasi tema dan karakter, meningkatkan kenangan, hingga digunakan sebagai pemasaran dan penjualan. Untuk itu, mari ketahui daftar OST drama Korea populer berikut ini.

1. My Destiny - Lyn (OST. My Love from the Star)

Berasal dari drama My Love from the Star lagu 'My Destiny' yang dinyanyikan Lyn bermakna sebagai penyampaian pesan cinta abadi yang tidak terbatas. Sehingga liriknya menggambarkan perjuangan dan kerinduan dari dua karakter utama yang berusaha bersama meskipun harus melewati berbagai hambatan.

2. Stay With Me - Chanyeol (EXO) & Punch (OST. Goblin)

Anggota grup musik K-Pop EXO bernama Chanyeol dan Punch sang penyanyi solo membawa 'Stay With Me' sebagai Ost Goblin. Lagu ini menggambarkan perasaan Goblin yang begitu merindukan Ji Eun Tak. Kisah romansa dari sosok makhluk abadi dengan manusia biasa memang sangat rumit, namun berhasil membuat serial ini sangat populer.

Film drama Korea, Goblin. youtube.com

3. Everytime - Chen (EXO) & Punch (OST. Descendants of the Sun)

Perasaan cinta, rindu, dan ragu-ragu direpresentasikan dalam lirik lagu 'Everytime' yang dinyanyikan oleh Chen EXO dan Punch. 'Everytime' menggambarkan perasaan Yoo Si Jin sang kapten militer dan Kang Mo Yeon yang berprofesi sebagai dokter. Perbedaan profesi dan tuntutan pekerjaan berisiko tinggi, membuat hubungan keduanya memiliki tantangan tersendiri.

4. Running - Gaho (OST. Start Up)

Drama bertemakan tentang impian dan perjalanan hidup seseorang untuk mendirikan startup di dunia teknologi berhasil membuat banyak orang tertarik. Gaho membawakan lagu 'Running' yang menceritakan tentang semangat, tekad, dan perjuangan seseorang untuk tidak menyerah dalam menjalani hidup dan menggapai impian.

5. I Think I - Byul (OST. Full House)

Full House merupakan salah satu drama Korea yang sangat populer hingga ke seluruh dunia. Drakor yang rilis pada 2004 ini memiliki soundtrack bertajuk 'I Think I' yang dinyanyikan oleh Byul. Makna lagu 'I Think I' adalah penggambaran perasaan Han Ji Eun setelah menyadari bahwa dirinya telah jatuh cinta dan menemukan cinta sejati bernama Lee Yong Jae.

Poster drama Korea Full House. Foto: Wikipedia.

6. My Love - Lee Hi (OST. Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo)

Cinta yang tulus dan perasaan mendalam digambarkan dalam lirik lagu ost Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo bertajuk 'My Love' yang dinyanyikan oleh Lee Hi. Lagu ini bermakna sebagai perasaan rindu, cinta, dan sedih karena situasi rumit yang dihadapi pasangan di tengah suasana zaman kerajaan.

7. Perhaps Love - Eric Nam & Cheeze (OST. Princess Hours)

Drama Princess Hours mengisahkan dinamika hubungan karakter utama antara seorang putra mahkota dengan gadis biasa yang harus menikah karena alasan politik. Sebab itulah, 'Perhaps Love' yang dinyanyikan oleh Eric Nam dan Cheeze menggambarkan perasaan cinta, keraguan, hingga kebingungan.

Foto poster Princess Hours. Foto: Youtube

8. It’s You - Jeong Sewoon (OST. What’s Wrong With Secretary Kim?)

Perasaan dan emosi para tokoh What’s Wrong With Secretary Kim? digambarkan dalam soundtrack 'It’s You' yang dinyanyikan Jeong Sewoon. Lagu ini mengungkapkan perasaan Young Joon terhadap Mi So yang baru menyadari bahwa Mi So adalah seseorang yang penting dalam hidupnya dan selalu mendukung setiap perjalanan hidup Young Joon.

9. That Woman - Baek Ji Young (OST. Secret Garden)

Drama yang sangat populer pada masanya yakni Secret Garden menghadirkan Baek Ji Young sebagai pengisi soundtrack dalam lagu 'That Woman'. lagu ini mencerminkan perasaan Kim Joo Won pada Gil Ra Im yang menarik hatinya dan membuatnya semakin jatuh cinta sekaligus rasa rindu yang mendalam.

10. Paradise - T-Max (OST. Boys Over Flowers)

Drama yang diadaptasi dari manga Jepang yang populer Hana Yori Dango karya Yoko Kamio ini memiliki soundtrack bertajuk 'Paradise' yang dinyanyikan T-Max. Lagu ini menggambarkan perasaan cinta dan ketegangan emosional para karakter utama yang berbeda status sosial.

Pada tahun 2009, Korea juga mengeluarkan geng F4 mereka dalam serial Boys Before Flowers yang diperankan oleh Koo Hye Sun, Lee Min Ho, Kim Hyun Joong, Kim Bum, dan Kim Joon. Wiki-dAddict

11. Star - Kang Min Hyuk (OST. Heartstrings)

Bertema musikal, drama Korea Heartstrings memiliki ost legendaris bertajuk 'Star' yang dinyanyikan Kang Min Hyuk. Lagu Ini menggambarkan perasaan cinta dan kagum kepada seseorang bagaikan melihat bintang bersinar di malam yang gelap gulita.

12. From Now On - Kim Min Seung (OST. Weightlifting Fairy Kim Bok Joo)

Lagu yang sangat memotivasi, menginspirasi, dan mencerminkan semangat dan ketekunan dalam menjalani perjalanan hidup menuju kedewasaan, kesuksesan, dan cinta adalah soundtrack Weightlifting Fairy Kim Bok Joo bertajuk From Now On yang dinyanyikan oleh Kim Min Seung.

13. Breath - Sam Kim (OST. It’s Okay to Not Be Okay)

Penyanyi asal Amerika Serikat yang berkarier di Korea Selatan adalah Sam Kim. Sosok solois spesialis drama Korea ini mengisi soundtrack It’s Okay to Not Be Okay bertajuk Breath, yang bermakna sebagai dukungan, harapan, dan pengertian seseorang saat mengalami kesulitan emosional dan mental.

Drama Korea It’s Okay to Not Be Okay (Netflix)

14. Beautiful - Crush (OST. Goblin)

Goblin merupakan drama Korea populer yang rilis pada 2016 hingga 2017. Pengisi salah satu soundtrack Guardian: The Lonely and Great God atau Goblin adalah Crush dengan membawakan lagu 'Beautiful' yang bermakna sebagai perasaan cinta dan kerinduan mendalam.

15. Love is the Moment - Chang Mo (OST. The Heirs)

Para penggemar drama Korea pastinya tidak asing dengan The Heirs yakni drama remaja yang mengisahkan kehidupan anak-anak orang kaya dan seorang gadis biasa yang selalu berusaha keras untuk menghidupi keluarga. Lagu 'Love is the Moment' yang dibawakan Chang Mo menggambarkan momen-momen hubungan antara Kim Tan dan Cha Eun Sang.

NUR QOMARIYAH

