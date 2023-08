Adele Tumbang di Belakang Panggung sebelum Konser Las Vegas

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Penyanyi Adele mengungkapkan kondisi tubuhnya yang menurun saat menggelar konser di Caesars Palace, Las Vegas pada Sabtu, 26 Agustus 2023. Ia mengalami serangan nyeri panggul hingga harus diangkat oleh beberapa orang di belakang panggung.

Salah satu anggota tim produksinya mendapati Adele tidak dapat bergerak karena kesakitan. Adele juga dipaksa duduk selama penampilannya.

“Saya akan duduk dan mengistirahatkan penyakit nyeri panggul (skiatika) saya,” kata penyanyi berusia 35 tahun itu tentang sakit punggung kronis yang dialaminya selama konser akhir pekan lalu, menurut The Sun. “Mereka mengangkat seluruh tubuh saya dari lantai."

Skiatika adalah suatu kondisi yang umumnya terjadi ketika herniasi diskus memberikan tekanan pada bagian saraf sciatic yang berasal dari bokong sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa, menurut Mayo Clinic.



Adele Alami Sakit Punggung

Adele pada awal tahun lalu mengaku tampil dalam kondisi menahan sakit punggung kronisnya. Kala itu ia tampil dalam pertunjukan malam tahun baru di Las Vegas. “Saya punya dua lagi, saya harus pergi ke sisi lain panggung. Saya harus berjalan tertatih-tatih akhir-akhir ini karena saya mengidap penyakit nyeri panggul yang sangat parah,” candanya saat itu.

Pemenang Grammy itu belum membeberkan apa penyebab kondisi tersebut atau kapan kondisi tersebut dimulai.



Adele Hentikan Konser karena Penggemarnya Diganggu Petugas Keamanan

Dalam konsernya dua hari lalu, Adele juga menjadi perhatian karena menghentikan konsernya untuk membela seorang penggemar di antara kerumunan yang menurutnya diganggu oleh petugas keamanan. Berdasarkan beberapa video yang diunggah oleh penonton menunjukkan penyanyi tersebut menghentikan pertunjukan di tengah lagu Water Under the Bridge untuk menanyakan keamanan apa yang sedang terjadi.

“Apa yang terjadi dengan penggemar muda yang sangat diganggu, sejak saya masuk, karena berdiri? Apa yang terjadi dengannya?” kata Adele selama pertunjukan Weekends with Adele di Colosseum di Caesars Palace, Las Vegas.

“Ya, kamu, dengan tangan terangkat, ya kamu! Angkat tanganmu. Kamu, bukan kamu, ya, kamu dengan tongkat di tanganmu. Ya, dia," kata Adele kepada petugas keamanan. “Apa yang kamu lakukan? Kenapa kalian semua mengganggunya? Bisakah kamu tinggalkan dia sendirian?”

Adele ingin memastikan agar penggemarnya tidak diganggu selama menonton konsernya. "Maaf teman-teman. Dia diganggu sepanjang pertunjukan oleh keamanan dan orang lain yang duduk di belakangnya. Dia di sini untuk bersenang-senang. Kalian semua di sini untuk bersenang-senang," kata pelantun lagu Someone Like You itu.

