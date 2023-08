3 Serba-serbi My Lovely Liar, Kembalinya Kim So Hyun Setelah Hiatus

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Drama Korea My Lovely Liar terbaru dari Viu Original telah tayang sejak 24 Juli 2023. Total episode berjumlah 16. Drama Korea atau drakor ini bergenre romantis dikemas dengan sentuhan komedi, misteri, fantasi, dan supranatural tentang seseorang yang bisa mendeteksi kebohongan.

Tentang My Lovely Liar

1. Sinopsis

My Lovely Liar mengisahkan tentang seorang perempuan bernama Mak Sol Hee dengan kemampuan supranatural mampu mendengar dan mendeteksi kebohongan. Tapi, ketika bertemu tetangganya, Kim Do Ha, produser musik papan atas, kemampuan dia menghilang. Pertemuan tersebut juga membuat Kim Do Ha merasakan hal baru dan mulai memberanikan diri membuka diri terhadap orang lain, terutama Sol Hee.

2. Kembalinya Kim So Hyun

My Lovely Liar menjadi drama tempat kembalinya aktris Kim So Hyun setelah dua tahun menjalani masa hiatus atau jeda sementara. Dalam drama My Lovely Liar, Kim Soo Hyun berperan sebagai Mak Sol Hee. Aktris yang lahir di Australia pada 4 Juni, 1999 itu memulai kariernya sebagai artis cilik pada 2006.

Ia mendapat pengakuan atas perannya dalam Moon Embracing the Sun (2012) dan Missing You (2013). Ia mendapat peran utama dalam drama Who Are You: School 2015 (2015). Sejak saat itu, namanya semakin melambung dan semakin sering membintangi drama, seperti Page Turner (2016), Love Alarm (2019-2021), dan The Tale of Nokdu (2019). Ia telah memulai debut film pada 2010 dalam Man of Vendetta, dikutip dari situs web The Movie Database.

3. Ada bekas anggota Nu'Est

Hwang Min Hyun pemeran Kim Do Ha dalam My Lovely Liar ini lahir di Busan pada 9 Agustus 1995. Ia bekas personel Nu’Est yang debut sejak 2012. Ia pernah tampil dalam acara Produce 101 pada 2017. Min Hyun menang di peringkat 9 dengan jumlah vote 862.719. Setelah itu, ia memulai debut sebagai anggota Wanna One pada 2017-2019. Setelah itu ia kembali promosi sebagai anggota Nu’Est.

Pada 2020, ia memulai debut sebagai aktor melalui Live On. Setelah tampil dalam Alchemy of Soul, ia memutuskan tidak memperbarui kontrak pada 2022. Kini, ia lebih aktif dalam solo karier sebagai penyanyi dan menjadi aktor. Terbaru, ia membintangi My Lovely Liar beradu akting dengan Kim So Hyun

