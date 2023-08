Perjalanan Karier Ong Seong Woo, Eks Anggota Wanna One

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ong Seong Woo, penyanyi dan aktor asal Korea Selatan kemarin genap 28 tahun. Namanya meroket sejak bergabung boy group Wanna One. Saat ini, Ong berada di bawah naungan agensi Fantagio.

Dikutip dari My Drama List, sebelum tanda tangan kontrak dengan Fantagio, Ong Seong Woo memiliki pekerjaan sebagai model dalam berbagai situs belanja online. Walaupun memiliki kesuksesan dalam industri hiburan, Ong tidak melupakan pendidikannya. Ia adalah lulusan dari Dong Seoul University dan mengambil jurusan Seni Pertunjukan.

Awal Karier Ong Seong Woo di Industri Hiburan

Ong Seong Woo memulai kariernya di industri hiburan ketika mengikuti reality show Mnet berjudul Produce 101 Season 2. Ia mengikuti acara tersebut mewakili agensinya, Fantagio. Selama acara berjalan, Ong banyak menarik perhatian para fans sehingga memenangkan peringkat ke-5 di akhir acara. Para pemenang dari Produce 101 Season 2 berhasil debut sebagai Wanna One pada 7 Agustus 2017.

Saat menjadi anggota Wanna One, Ong tidak hanya fokus pada bidang bermusik, ia juga mencoba profesi MC bersama Mina Gugudan dan Mark NCT dalam Show! Music Core. Berselah setahun kemudian, Wanna One dinyatakan bubar dan Ong Seong Wu memilih untuk menjadi penyanyi solo.

Ong Seong Woo memulai kariernya sebagai penyanyi solo ketika mengikuti 2019 Pepsi K-Pop Collaboration Project. Ia merilis single The Love of Summer: The Story. Melansir Fandom, di saat yang bersamaan, Ong dikabarkan akan menjadi pemeran utama dalam drama JTBC, At Eighteen. Bukan hanya berakting, Ong juga mengisi salah satu OST dalam drama tersebut dengan judul Our Story.

Iklan

Scroll Untuk Melanjutkan

Menjalani Aktivitas Sebagai Penyanyi Solo

Setelah merilis OST drama At Eighteen dan bergabung dalam sebuah proyek, Ong Seong Woo memutuskan untuk merilis single pertamanya pada 2020. Single berjudul We Belong dimasukkan ke dalam mini albumnya. Pada 11 Januari 2020, Ong Seong Wu melakukan fanmeeting yang bertajuk Ong Seong Woo Asia Fanmeeting yang dilakukan di Seoul. Setelah melakukan fanmeeting perdananya, Ong melanjutkannya di beberapa negara meliputi Thailand, Filipina, dan Hong Kong.

Pada 25 Maret, Ong Seong Wu resmi merilis mini album debutnya berjudul Layers. 2020 adalah masa-masa masyarakat dunia mengalami masa pandemi, tetapi hal tersebut tidak menghalangi Ong Seong Wu untuk tetap berkarya. Pada 9 April, ia telah resmi sebagai pemeran dalam drama garapan JTBC, More Than Friends.

Pada 2022, Ong Seong Woo mengadakan fanmeeting kedua bertajuk yang dilaksanakan di KBS Arena. Berselang setahun kemudian, Fantagio selaku agensi mengumumkan bahwa aktornya akan memulai wajib militer pada 17 April sebagai tentara aktif.

KPOP FANDOM | MY DRAMALIST

Pilihan editor: Hwang Min Hyun Pemeran Kim Do Ha di My Lovely Liar Pernah Jadi Idol 2 Grup K-Pop