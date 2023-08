Rich Brian hingga NIKI Batal Manggung di 88 Degrees and Rising Jakarta Tahun Ini

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Festival musik 88 Degrees and Rising Jakarta atau yang lebih dikenal dengan Head in the Clouds (HITC) batal digelar tahun ini. 88rising baru mengumumkan pembatalan ini beberapa jam lalu di media sosial @hitcjakarta.

"Dengan sedih kami sampaikan bahwa karena keadaan yang tidak terduga, 88 Degrees and Rising Jakarta tidak akan berlangsung tahun ini," tulis 88rising pada Senin, 21 Agustus 2023.



Line Up 88 Degrees and Rising Jakarta

88 Degrees and Rising Jakarta seharusnya digelar pada Sabtu, 9 September 2023 di Jakarta International Expo atau JIExpo Kemayoran, Jakarta. Pada akhir Juli lalu, 88 Degrees and Rising Jakarta mengumumkan sederet nama-nama musisi yang akan tampil tahun ini. Mereka adalah NIKI, Rich Brian, XG, MILLI, Stephanie Poetri, Warren Hue, Atarashii Gakko!, dan Spence Lee.

Dengan adanya pembatalan ini, maka nama-nama tersebut dipastikan tidak akan manggung di Jakarta pada September mendatang. Pihak 88rising menyampaikan bahwa 88 Degrees and Rising Jakarta akan diundur hingga tahun depan.



Refund Tiket 88 Degrees and Rising Jakarta

Pihak penyelenggara menyediakan refund atau pengembalian dana untuk para pembeli tiket. Nantinya pembeli tiket akan mendapatkan email pembatalan transaksi. Diinformasikan proses refund paling lama 14 hari kerja.

"Semua tiket akan secara otomatis dikembalikan ke titik pembelian. Kami mencintai penggemar kami di Indonesia dan tidak sabar untuk mempersembahkan pertunjukan hebat untuk Anda di tahun 2024," tulis 88rising.

Penjualan tiket 88 Degrees and Rising Jakarta dimulai pada Selasa, 1 Agustus 2023 pukul 10.00 WIB melalui situs resmi 88rising. Terdapat dua kategori yang disediakan, yaitu GA dan VIP. Untuk GA harga berkisar antara Rp 880.000 hingga Rp 1.280.000. Sementara VIP mulai dari Rp 1.760.000 sampai Rp 2.560.000.

