Taeil NCT Harus Jalani Operasi Kaki Akibat Kecelakaan Motor

TEMPO.CO, Jakarta - Taeil NCT mengalami kecelakaan motor dini hari tadi, Selasa, 15 Agustus 2023. Kejadian tersebut terjadi saat Taeil hendak pulang ke rumah dan langsung dilarikan ke rumah sakit.

"Taeil mengalami kecelakaan saat mengendarai sepeda motornya pulang dari jadwalnya. Dia segera dibawa ke rumah sakit dan menerima pemeriksaan serta perawatan," kata SM Entertainment dalam pernyataan resminya.



Berdasarkan hasil pemeriksaan dokter, Taeil mengalami patah tulang di paha kanannya dan harus menjalani operasi. "Taeil saat ini sedang mempersiapkan operasinya di rumah sakit sambil menerima perawatan yang diperlukan," kata agensi.

Taeil Absen dari Konser NCT Nation: To The World

SM Entertainment sekaligus mengumumkan perubahan jadwal Taeil dalam waktu dekat ini. Taeil akan menghentikan seluruh aktivitasnya untuk sementara agar dapat fokus dengan pemulihannya, termasuk absen dari konser NCT Nation: To The World di Incheon Munhak Stadium akhir bulan ini.

"Kami meminta pengertian para penggemar mengenai fakta bahwa Taeil tidak dapat berpartisipasi dalam konser grup NCT 'NCT Nation: To The World' yang dijadwalkan berlangsung pada 26 Agustus," kata SM Entertainment.



Dukungan NCTzen untuk Taeil NCT

Setelah pengumuman dari agensi ini, para penggemar yang akrab disapa NCTzen ramai-ramai memberikan dukungan dan doa agar Taeil segera pulih. Di Twitter Indonesia sendiri, kata kunci "Bang Taeil" langsung jadi trending topic. "Ya ampun kaget banget. Get well soon Bang Taeil," tulis @jstna***. "Cepat sembuh Bang Taeil. SMTOWN ga lengkap sedih banget," tulis @antara***. "Aaaaa sedih banget tolong. Besok SMTOWN kan mau ketemu Taeil lagi padahal," tulis @ohmyna***.

Sebelumnya, Taeil dijadwalkan tampil bersama NCT 127 di SMTOWN yang akan digelar di Stadion Gelora Bung Karno (GBK), Jakarta, Sabtu, 23 September 2023. Selain NCT 127 dan NCT Dream, SMTOWN Live 2023 ini akan dimeriahkan oleh TVXQ, SUPER JUNIOR, Red Velvet, WayV, aespa, serta boy group terbaru RIIZE.

