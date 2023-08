Ini 5 Grup K-Pop yang Tampil di Konser World Scout Jamboree 2023

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Belum lama ini Korea Selatan menjadi tuan rumah untuk World Scout Jamboree 2023. Acara tersebut dilaksanakan mulai dari 1-12 Agustus 2023 di SaeManGeum, Jeollabuk-do, Korea Selatan.

Dikutip dari Scout.org, jamboree kali ini dirayakan di Korea Selatan karena pernah menjadi tuan rumah pada 1991. Selain itu, juga menandai peringatan 100 tahun Asosiasi Pramuka Korea.

Sebagai tuan rumah, Korea Selatan menggelar acara K-Pop Super Live dalam perayaan World Scout Jamboree 2023. Awalnya, K-Pop Super Live akan diadakan pada 6 Agustus, tetapi harus ditunda karena adanya gelombang panas.

Akhirnya, acara tersebut diadakan pada 11 Agustus 2023 dengan menampilkan beberapa grup idol terkenal, seperti NCT DREAM, ITZY, IVE, NewJeans, dan masih banyak lagi. Berikut profil singkat lima grup idol yang tampil di World Scout Jamboree 2023.

1. ITZY

ITZY berhasil membawakan lagu Wannabe dan Cake dalam acara K-Pop Super Live. Girl grup yang beranggotakan Lia, Chaeryeong, Ryujin, Yeji, dan Yuna pertama kali debut pada 2019. Mereka bekerja di bawah naungan JYP Entertainment. Pada 12 Februari 2019, mereka berhasil merilis single album berjudul It’z Different. Lagu-lagu ITZY yang populer antara lain Dalla-Dalla, Not Shy, Wannabe, dan Sneakers.

2. NCT Dream

NCT Dream berhasil memukau para peserta dengan lagu terbaru mereka berjudul Yogurt Shake dan ISTJ. Mark, Jaemin, Chenle, Jeno, Haechan, dan Jisung tampil senada dengan busana berwarna ungu dan putih. NCT Dream adalah sub-unit ketiga NCT yang debut dengan lagu Chewing Gum pada 2016. Lagu-lagu mereka yang terkenal,yaitu Hot Sauce, Hello Future, Glitch Box, dan Candy.

3. IVE

Pada penampilan kali ini, Wonyoung dan kawan-kawan tampil dengan lagu I AM dan Dive. Penampilan mereka dilengkapi dengan busana berwarna biru muda dan celana panjang hitam. IVE adalah girl group di bawah naungan Starship Entertainment yang debut dengan lagu Eleven pada 2021. Walaupun masih tergolong belum lama, IVE sudah memenangkan Song of the Year di Melon Music Awards berkat Love Dive. Tahun ini mereka kembali dengan Kitsch dan I AM.

4. THE BOYZ

Grup naungan IST Entertainment ini membawakan lagu Lip Gloss dan Thrill Ride. Mengutip Fandom, mereka adalah boy group yang debut dengan mini album The First pada 2017. Lagu populer mereka, yaitu Sweet, Thrill Ride, dan Reveal.

5. NewJeans

Grup rookie yang sedang meraih puncak popularitasnya ini tampil energik dengan lagu Hype Boy dan ETA. NewJeans yang beranggotakan Danielle, Hanni, Hyein, Haerin, dan Minji berhasil debut pada 2022. Saat ini NewJeans baru saja merilis EP kedua mereka berjudul NewJeans pada 21 Juli 2023. Grup di bawah naungan ADOR ini memiliki banyak lagu populer, seperti OMG, Attention, Super Shy, dan NewJeans.

