Mengenal Kim Seok Yoon, Sutradara Behind Your Touch

TEMPO.CO, Jakarta - Sutradara drama Behind Your Touch Kim Seok Yoon, mengatakan kekhawatiran tentang unsur tertentu dalam drama tersebut. Drama itu bercerita tentang dokter hewan jujur, Bong Ye Bun. Dia memiliki kemampuan psikometri untuk melihat masa lalu hewan dan manusia saat menyentuh bokong.

Kim Seok Yoon menegaskan pentingnya konteks tentang kemampuan unik Bong Ye Bun yang bisa sugestif dan dianggap tidak pantas dalam Behind Your Touch. "Konteks itu penting. Menurut saya tanpa informasi tentang konteks sebelum dan sesudahnya, seseorang mungkin menerima kesan yang berbeda," katanya.

Profil Kim Seok Yoon

Kim Seok Yoon salah satu sutradara yang memulai debutnya melalui drama Old Miss Diary yang tayang di KBS pada 2004. Dua tahun kemudian, ia masih menjadi sutradara dengan judul yang sama, tapi ditayangkan Detective K: Secret Of Virtuous Widow dalam bentuk film.

Pada 2011, ia menggarap drama Living Among the Rich yang tayang di JTBC. Masih pada tahun yang sama, ia mengarahkan pembuatan film Detective K: Secret Of Virtuous Widow.

Merujuk WeGreen nama Kim Suk Yoon melambung sebagai sutradara melalui drama JTBC berjudul Awl yang tayang pada 2015. Pada tahun itu pula ia juga menjadi sutradara untuk Detective K: Secret of the Lost Island sekuel film sebelumnya hasil garapan dia juga. Pada 2016, ia sebagai sutradara dalam drama JTBC berjudul Listen To Love.

Dikutip dari AsianWiki, pada 2018 Kim Seok Yoon menjadi sutradara film sekuel berjudul Detective K: Secret of the Living Dead. Setelah itu, ia sering membuat dan mengarahkan drama serial Korea Selatan daripada film. Pada 2019, ia menjadi sutradara The Light in Your Eyes yang ditayangkan oleh JTBC. Dua tahun kemudian, ia menyutradarai drama Law School yang ditayangkan di JTBC.

Setelah mendapat kesuksesan secara komersial melalui Law School, Kim Seok Yoon menggarap drama My Liberation Notes yang tayang pada 2022. Drama itu menggambarkan kesulitan seseorang yang merasa terisolasi dan tidak mencapai apa-apa, sedangkan orang lain tampak membuat kemajuan. Pada 2023, ia menjadi sutradara drama Behind Your Touch yang sekarang sedang tayang di Netflix.

