Profil Seo Changbin, Idola K-Pop Sekaligus Produser Belia yang Piawai Menciptakan Lagu

TEMPO.CO, Jakarta - Seo Changbin memulai karirnya dengan menjadi trainee di JYP Entertainment dan mengikuti survival show hingga menjadi salah satu member Stray Kids, grup anak-anak muda dunia K-Pop pada 2018.

Sebelum itu, dia juga sudah berada di unit pre-debut Stray Kids, 3RACHA, bersama Bang Chan dan Han. Kemarin, 11 Agustus 2023, salah satu produser jenius dari Stray Kids, Seo Changbin, berulang tahun yang ke-24.

Hingga sekarang Changbin dan member 3RACHA selalu bertanggung jawab dalam produksi lagu-lagu milik Stray Kids.

Profil Seo Chang Bin

Dilansir melalui Sesamestreetguide.com, Namanya secara resmi diungkapkan oleh perusahaan pada 12 Oktober 2017 siang hari, untuk partisipasinya dalam acara survival Stray Kids yang akan datang . Dia diperkenalkan dengan peran "Produser" dan "Rap". Pada episode terakhir acara tersebut pada 19 Desember 2017, dipastikan bahwa Changbin akan debut dengan boy grup Stray Kids.

Pertunjukan perdana pada 17 Oktober 2017, dan disiarkan di Mnet, saluran musik Korea Selatan yang populer. Saat pertunjukan berlangsung, para kontestan menghadapi eliminasi, yang menambah tekanan dan intensitas kompetisi.

Namun, di episode terakhir, pendiri JYP Entertainment, Park Jin-young, membuat keputusan untuk mempertahankan kesembilan kontestan sebagai anggota Stray Kids , menyadari potensi dan ikatan kuat mereka sebagai sebuah grup. Dengan berakhirnya reality show tersebut, Stray Kids resmi dibentuk yang terdiri dari Bang Chan , Woojin, Lee Know , Changbin, Hyunjin , Han , Felix , Seungmin, dan IN Debut grup ditetapkan pada 25 Maret 2018, dengan perilisan drama diperpanjang (EP) mereka, "I Am NOT."

EP menampilkan total tujuh lagu, termasuk judul lagu yang kuat dan energik, "District 9." Video musik untuk "District 9" memamerkan keterampilan penampilan grup yang kuat. Changbin memainkan peran penting dalam penciptaan "I Am NOT", menyumbangkan keterampilan rapnya dan berpartisipasi dalam proses penulisan lagu dan produksi. "I Am NOT" tampil baik di berbagai tangga musik, baik di dalam negeri maupun internasional, dengan EP memuncak di nomor empat di Gaon Album Chart di Korea Selatan dan nomor 22 di Billboard World Albums Chart.

Di Stray Kids , Changbin memegang posisi rapper dan vokalis utama, memainkan peran penting dalam suara dan penampilan grup secara keseluruhan. Selain kemampuan rapnya, Changbin juga berkontribusi sebagai vokalis. Sebagai bagian dari 3RACHA, dia telah dikreditkan untuk menyusun, menulis lirik, dan memproduksi sebagian besar lagu grup, termasuk lagu-lagu populer seperti Hellevator, My Pace, Miroh, dan God's Menu. Liriknya sering mengangkat tema penemuan diri, pertumbuhan, dan tantangan yang dihadapi anak muda.

Satu kolaborasi penting terjadi pada tahun 2020 ketika Changbin tampil di lagu "Cypher" oleh penyanyi dan rapper JY Park, pendiri JYP Entertainment. Lagu yang juga menampilkan artis JYP lainnya seperti JUS2, Hyunjin , dan Han , memungkinkan Changbin untuk menunjukkan kemampuan rapnya yang kuat.

