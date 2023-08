Perjalanan Gita Gutawa: Begini Penyanyi Bertalenta Memulai Karirnya

Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Gita Gutawa memasuki ulang tahun yang ke-30 tahun, kemarin. Wanita kelahiran 11 Agustus 1993 ini memiliki nama lengkap Aluna Sagita Gutawa, tetapi ia lebih memilih Gita Gutawa untuk menjadi nama panggungnya.

Dikenal memiliki suara sopran Gita putri pertama dari komponis Erwin Gutawa dan Lutfi Andriani.

Perjalanan Karier

Saat kecil, Gita Gutawa suka menonton pertunjukan musik yang dimainkan oleh sang ayah. Kecintaannya terhadap musik membuat Erwin Gutawa mendaftarkan Gita ke sebuah kursus piano. Saat itu, Gita belum terlalu fokus kepada bidang tarik suara. Ia menyempatkan dirinya untuk mempelajari piano. Namun, akhirnya dia memilih untuk beralih ke bidang vokal karena ingin mengembangkan suara soprannya. .

Ketika melakukan kursus vokal, Gita Gutawa selalu mendapatkan support dari ayahnya. Bukan hanya support, Erwin Gutawa sering membantu dan membimbing putri pertamanya dalam berlatih.

Pada 2004, saat sedang latihan bernyanyi, Gita didekati oleh manajer ADA Band. Manajer mereka meminta Gita untuk berduet dengan sang vokalis. Tidak perlu waktu lama, Gita menerima ajakan tersebut dan merilis lagu duet berjudul Yang Terbaik Bagimu.

Dari berbagai sumber, sejak lagu duet tersebut berhasil terjual sebanyak 800.000 kopi, Gita ditawari untuk merekam album solo di bawah naungan Sony Music Indonesia. Album pertama Gita yang berjudul Gita Gutawa berhasil debut pada 2007. Albumnya banyak dibantu oleh ayah, Melly Goeslaw, dan Glenn Fredly. Gita Gutawa pun berhasil meraih sertifikat triple platinum untuk album pertamanya. Setahun kemudian, ia merilis album keduanya, Harmoni Cinta.

Pada 2010, Gita Gutawa mencoba untuk merilis album bertema religi, Balada Shalawat. Album tersebut mulai diresmikan ketika memasuki bulan ramadhan. Saat produksi lagu, Gita Gutawa dibimbing oleh seorang ustad untuk pelafalan bahasa arab yang terdapat di lirik lagu. Gita menyumbangkan keuntungan album Balada Shalawat untuk rakyat miskin di Indonesia.

Sukses di bidang industri musik, tidak membuat Gita Gutawa tertinggal dalam bidang pendidikan. Pada 2011, ia memilih hiatus dari dunia hiburan karena ia berhasil masuk ke University of Birmingham dan mengambil jurusan Ekonomi.

Diberitakan sebelumnya, saat studi di Inggris, Gita Gutawa tidak bisa jauh dari musik sebab ia sering pergi untuk menonton acara musikal.

Dunia Akting

Gita Gutawa menjadi salah satu artis yang multitalenta sebab ia pernah mencoba dunia akting. Ia pernah mendapatkan kesempatan untuk bermain dalam sinetron berjudul Ajari Aku Cinta. Ia dipercaya untuk menjadi pemeran utama. Kesuksesan sinetron tersebut membuat Gita ditunjuk lagi menjadi pemeran utama di sekuel yang berjudul Ajari Lagi Aku Cinta.

Bukan hanya sinetron, Gita Gutawa juga mencicipi layar lebar. Pada 2009, ia menjadi salah satu pengisi suara dalam film animasi Meraih Mimpi yang diadaptasi dari Sing to the Dawn. Setahun kemudian, ia dipercaya untuk bermain di film Love in Perth dan beradu akting dengan Derby Romero.

MITRA TARIGAN

