Setelah 7 Tahun, Lyodra Akhirnya Kembali Tampil di BNI Java Jazz Festival 2023

TEMPO.CO, Jakarta - Lyodra menjadi salah satu penyanyi yang tampil di hari terakhir BNI Java Jazz Festival 2023, JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu 4 Juni 2023. Tampil di panggung outdoor, Lyodra sukses membawakan 10 lagu yang membuat para penonton bernyanyi hingga galau bersama.



Lyodra Kenang Masa Kecil saat Tampil di Java Jazz Festival



Penampilan Lyodra dibuka dengan lagu Oe..Oe..Oe.. yang begitu energik yang kemudian dilanjutkan dengan lagu Kalau Bosan. Setelah dua lagu pembuka tersebut, Lyodra menyapa penonton sekaligus menceritakan sedikit pengalaman masa kecilnya pernah tampil di panggung Java Jazz Festival 7 tahun lalu.

"Senang banget akhirnya bisa main di sini lagi setelah sekian lama. Kalau enggak salah aku main terakhir (di Java Jazz Festival) 2016 atau 2015 gitu, waktu saya masih kecil banget. Waktu itu aku mainnya sama Om Erwin Gutawa, (bersama) Di Atas Rata-Rata," kata Lyodra.



Penggemar Lyodra Jadi Penari Latar



Selain lagunya, Lyodra juga membawakan lagu Fly Me to the Moon yang disambut meriah oleh penonton. Lyodra memuji antusiasme para penonton yang memadati area depan panggung setelah menyanyikan lagu Cintaku yang dipopulerkan oleh Chrisye. "Energi kalian luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua yang ada di sini," katanya.

Pada lagu Sabda Rindu, Lyodra tidak sendiri. Ia memanggil dua penari latarnya dari belakang panggung untuk ikut bergabung. Setelah tampil, Lyodra mengungkapkan bahwa penari latar laki-laki tersebut merupakan penggemarnya atau yang akrab disapa MyLyodra. Penyanyi 19 tahun ini ingin memberikan kesempatan untuk penggemarnya mengembangkan talenta mereka.



Lyodra Terima Curhatan Penonton yang Baru Putus Cinta

Sebelum menyanyikan lagu Pesan Terakhir, Lyodra memilih penonton laki-laki single untuk diajak naik ke atas panggung. Aksi ini sudah biasa dilakukan Lyodra dalam berbagai kesempatan. Terpilihlah penonton bernama Henry yang mengaku baru putus dengan pacarnya. Seketika Lyodra menjadi penasaran mengenai penyebab putusnya.

Henry kemudian menceritakan bahwa mantan pacarnya memilih laki-laki lain setelah acara reuni sekolah. "Reunian itu ternyata suka terjadi hal-hal yang tidak diinginkan," katanya. "Ketikung, enggak sih. Mungkin dia sudah bosan kali, seperti lagu Lyodra," merujuk pada lagu Kalau Bosan. "Makanya kalau bosan itu bilang, jangan malah cari pelampiasan, benar enggak?" kata Lyodra.

Untuk menghibur penggemarnya yang sudah menunggu penampilannya selama 1 jam, Lyodra mengajaknya untuk bernyanyi bersama lagu Pesan Terakhir. Saat bagian reff dengan lirik "Genggam tanganku, sayang. Dekat denganku, peluk diriku. Berdiri tegak di depan aku. Cium keningku 'tuk yang terakhir", Henry menggenggam tangan Lyodra sambil bernyanyi. Penonton ramai-ramai mengangkat telepon genggamnya untuk mengabadikan momen tersebut.

Sebagai penutup, Lyodra tentunya membawakan lagu Sang Dewi yang sudah ditunggu-tunggu oleh para penonton sejak awal. Begitu tahu Lyodra akan menyanyikan Sang Dewi, penonton bersorak gembira dan siap bernyanyi bersama.

